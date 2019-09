Helena Fürst geht unter die YouTuber: Sie launcht eigene Show

Nachdem die großartige Helena Fürst vor rund zwei Wochen ihre erste Rap-Nummer veröffentlicht hat, präsentiert die 45-jährige Allrounderin nun ihr neuestes Projekt: Eine eigene YouTube-Show. Auf ihrem Kanal hat die TV-Anwältin bereits ein Video veröffentlicht und ein neues für heute angekündigt.

In ihrem ersten Video ihrer eigenen Show beantwortet Helena Fürst Fragen, die ihre Fans ihr gestellt haben. Dazu sitzt sie vor einem weißen Hintergrund. Die Ausrichtung des Bildes lässt noch viel Freiraum für Verbesserungen, denn Helenas Kopf ist lediglich in der unteren Hälfte des Bildes zu sehen, oben ist ganz viel Leerraum. Ist also mit dem neuen Projekt noch viel Luft nach oben.

Die beliebte Fernsehfrau erzählt in ihrem ersten Video: „Ich möchte euch real und ungeschnitten mich so zu zeigen, wie ich auch bin. In Zukunft möchte ich auch sehr gerne live senden, sehr gerne live mit euch interagieren auf YouTube. Dazu brauche ich 1000 Abonnenten.“

Zur Stunde hat Helena Fürst auf ihrem Kanal schon 364 Abonnenten…

Wie soll sie heißen?

Die Kommentarfunktion hat sie, wie bereits bei ihrem ersten Rap-Song „Gebt mir mein Leben zurück, ich finde mein Glück“, leider ausgestellt. Ahnt die einstige RTL-„Anwältin der Armen“ und Ex-Dschungelcamperin auch hier, dass die Kommentare nicht durchweg positiv ausfallen könnten? Ach Menno, Helena da stehen sie doch drüber!

Trotzdem kündigt Helena für heute Nachmittag direkt das zweite Video an und schreibt auf Instagram: „Es gibt die erste Verleihung des ‚Horst der Woche Preis’und ganz viel Helena Fürst. Umgeschnitten, unzensiert und gnadenlos ehrlich. Haha, ich freu mich auf euch.“

Jetzt braucht Helena noch einen geeigneten YouTube-Namen, wir hätten auch diesmal einige Vorschläge.

