Helena Fürst knallhart gegen Michael Wendler

Dienstag, 30. Juli 2019 20:13 Uhr

Aktuell sind Schlager-Superstar Michael Wendler (47) und seine junge Freundin Laura Müller (18) ja im „Sommerhaus der Stars“ zu sehen. Die Turtelei des schwer verliebten Paares geht mittlerweile halb Deutschland auf den Keks. Zudem sorgte der besorgniserregende Altersunterschied der beiden bereits vor der RTL-Show für Diskussionen. Nun meldete sich auch Helena Fürst höchstpersönlich (45) bezüglich der Umstände zu Wort.

Lange war es still um die gelernte Betriebswirtin Helena Fürst. Doch beim Wendler fällt sogar der Ex-Dschungelcamperin die Kinnlade runter. Spätestens seit „Das Sommerhaus der Stars“ läuft diskutiert Deutschland heiß über den Schlagerstar Michael Wendler und seine erst 18-Jährige Freundin Laura.

In der „RTL“-Show geben die beiden bisher schließlich intime Einblicke in deren Liebesleben. Nun hat allerdings auch der Dschungel-Star genug davon gehört. Über Facebook teilte die 45-Jährige ihre Meinung zu dem Paar.

Quelle: facebook.com

„Mir kann es egal sein was der Wendler und seine Laura da im Sommerhaus machen. Aber nach Folge 2 und wie sie öffentlich damit umgehen, finde ich es von ihm echt unverantwortlich. Er kennt sich aus im TV Geschäft und sie nicht. Momentan könnte ihr das alles noch gefallen, aber die Schattenseiten wird sie sicherlich ab morgen kennen lernen“. Fürst, die 2017 im Sommerhaus gastierte, macht sich offensichtlich Sorgen um Laura. Kein Wunder, die Wahl-Berlinerin ist selbst Mutter einer Tochter (8).

„Er schlachtet Laura medial aus“

„Wenn er sie wirklich so liebt und nicht nur die ganze mediale Aufmerksamkeit, würde er sie nicht so medial verheizen“, geht es „dem Wendler“ am Ende etwa nur um mediale Aufmerksamkeit? Seit er mit dem Teenie zusammen ist kann er sich schließlich nicht über die Anzahl seiner Follower beschweren. Durch Live-Videos mit seiner „Schülerin“ steigt die Anzahl seiner Anhänger nämlich stetig weiter. Ganz beiläufig gibt das Liebespaar auch über Instagram immer wieder private Details preis. Ein Instrument das der Sänger mittlerweile clever zu nutzen weiß. Wenn sich schon niemand für seine Musik interessiert bleibt er wenigstens so im Gespräch.

Das sehen auch die Facebook-Anhänger von Helena Fürst so: „Dass er seine Freundin medial so ausschlachtet ist der Hammer“, so ein Nutzer. Immerhin zeigt sich der Chartstürmer in seinem neusten Insta-Video mal wieder ohne seine jugendliche Freundin. Vielleicht ist ja bald Besserung in Sicht.

Nutzt Michael seine Laura medial aus? Ja, der will doch nur im Gespräch bleiben Nein, die sind halt verliebt das ist normal Das Intimleben der beiden interessiert mich, sie sollen weiter so viel ausplaudern Abstimmen Ja, der will doch nur im Gespräch bleiben 0%, 0 votes Nein, die sind halt verliebt das ist normal 0%, 0 votes Das Intimleben der beiden interessiert mich, sie sollen weiter so viel ausplaudern 0%, 0 votes View questions