Helena Fürst meldet sich aus der Psychiatrie: „Mein Zimmer stinkt wie ein Klo“

Helena Fürst in psychiatrischer Klinik: "Mein Zimmer stinkt wie ein Klo"

27.06.2021 19:53 Uhr

Vor wenigen Tagen wurde TV-Anwältin und Trash-TV-Kandidatin Helena Fürst in eine psychiatrische Klinik eingeliefert, nachdem sie in einen Streit mit ihrem Nachbarn geraten war. Jetzt will sie so schnell wie möglich dort raus.

Nach einem heftigen Streit mit ihrem Nachbarn und verbalen, sowie körperlichen Auseinandersetzungen mit der Polizei wurde Reality-TV-Teilnehmerin Helena Fürst am vergangenen Donnerstag festgenommen und danach in eine psychiatrische Klinik eingeliefert. Dort werde sie allerdings gegen ihren Willen festgehalten, äußerte sie gegenüber der „Bild“-Zeitung.

Helena Fürst: „Ich bin dreckig vom Putzen“

Jetzt schilderte die TV-Anwältin die angeblichen Zustände, in denen sie hausen müsse. „Vor meiner Tür sitzt eine Schwester, ich werde Tag und Nacht bewacht. Mein Zimmer stinkt wie ein Klo, das 50 Jahre nicht geputzt wurde. Es riecht erbärmlich nach Urin, ich habe heute den ganzen Tag geputzt. Ich bin von oben bis unten schwarz und dreckig vom Putzen. Aber man lässt mich hier noch nicht mal duschen!“

Corona-Test war positiv

Die Fürstin, die durch Formate wie „Das Dschungelcamp“ und durch „Das Sommerhaus der Stars“ bekannt wurde, empfinde ihren Zustand als „gesund“. Zudem gäbe es ihrer Meinung nach „keine rechtliche Grundlage“ für ihren Aufenthalt in der Klinik.

Bei ihrer Einweisung spielte offenbar auch ein positiver Corona-Schnelltest eine Rolle. Der anschließende PCR-Test sei zwar negativ ausgefallen, Helena Fürst müsse jedoch weiter in Quarantäne bleiben. „Aber das akzeptiere ich nicht. Ich werde hier raus marschieren, das werde ich durchsetzen“, wettert sie.

Streit mit einem Nachbarn eskalierte

Am Donnerstag-Abend war Fürst von einem Sat.1-Dreh für „Die härteste Realityshow der Welt – Das große Promi-Büßen“ in Österreich nach Frankfurt zurückgekehrt. Angeblich habe sie dann an dem Mehrfamilienhaus, in dem sie lebt, lauter durchtrennte Telefonkabel im Stromkasten entdeckt. Als sie ihren Nachbarn fragte, wer das gewesen war, kam es angeblich zu einem Streit zu dem dann die Polizei hinzugerufen werden musste. Offenbar soll die Ex-Freundin von Ennesto Monté dann auf die Beamten losgegangen sein und musste gewaltsam zu Boden gebracht werden.

Inzwischen hat die 47-Jährige einen sechsseitigen Widerspruch gegen die richterliche Entscheidung ihrer Unterbringung in der Psychiatrie eingereicht.