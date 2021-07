Helene Fischer: Duett mit Luis Fonsi erscheint am 6. August

Helene Fischer meldet sich nach ihrer Auszeit nun mit neuen Songs zurück. (dr/spot)

23.07.2021 06:31 Uhr

Helene Fischer ist endlich wieder zurück! Nach der Ankündigung eines neuen Albums noch in diesem Jahr steht nun auch fest: Ihre erste neue Single erscheint noch im August und ist ein Duett mit Latin-Pop-Sänger Luis Fonsi.

Jetzt geht es Schlag auf Schlag: Bereits am 6. August erscheint die neue Single von Helene Fischer (36). Das kündigte der Schlagerstar via Instagram an. Das Besondere: Es wird international. Der Song „Vamos a Marte“ ist ein Duett mit dem Latin-Pop-Sänger Luis Fonsi (43, „Despacito“). Wenige Stunden zuvor kündigte Fischer bereits ein neues Album an, dass nach ihrer Auszeit noch in diesem Jahr auf den Markt kommen wird.

„Hallo ihr Lieben, ja, lang ist’s her“, erzählt Fischer in einer ihrer Instagram Storys. Für sie seien die vergangenen Wochen und Monate eine „sehr intensive, aber auch eine sehr reflektierende und tolle Zeit“ gewesen, in der sie sich zurückgezogen habe. Fischer habe „natürlich sehr intensiv an meinem neuen Album gearbeitet“ und sei „viel im Studio“ gewesen. Herausgekommen sei ihr „persönlichstes Album ever“.

Comeback nach der langen Pause

Ihr letztes Album „Helene Fischer“ veröffentlichte sie bereits im Mai 2017. Nach einer ausgedehnten Stadion-Tour und zahlreichen TV-Auftritten legte Fischer dann jedoch eine Pause ein, die nun aber offenbar in einem großen Comeback mündet.