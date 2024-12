Premiere in der Sendung „Helene Fischer Show“: Florian Silbereisen und diese Stars sind dabei „Die Helene Fischer Show“ läuft erst am ersten Weihnachtstag im TV. Doch die Aufzeichnung erfolgte am Wochenende – und erste Details dringen an die Öffentlichkeit. So bestätigt das ZDF die Teilnahme von Fischers Ex-Partner Florian Silbereisen. Auf der Bühne kam es offenbar zu innigen Momenten.