Helene Fischer kündigt „einzige Deutschland-Show“ an

Helene Fischer (Mitte) wird 2022 ein Open-Air-Konzert in München geben. (ili/spot)

06.09.2021 12:24 Uhr

Superstar Helene Fischer kündigt "die einzige Deutschland-Show 2022" an. Es soll "das bisher größte Open-Air-Konzert ihrer Karriere" werden.

Superstar Helene Fischer (37, „Vamos a Marte“) wird ein großes Konzert geben – und nicht nur irgendeines. Universal Music kündigte am Montag „das bisher größte Open-Air-Konzert ihrer Karriere“ an. Stattfinden soll es am 20. August 2022 auf dem Open-Air Gelände der Messe München.

Doch das ist auch schon alles, denn es wird die einzige Deutschland-Show im kommenden Jahr sein. „Wir können uns auf einen ganz besonderen Abend freuen, denn es wird mein einziger Live-Auftritt im Jahr 2022 in Deutschland! Auf uns wartet eine spektakuläre Show mit ganz neuen Dimensionen“, verspricht die Künstlerin immerhin.

Helene Fischer wird Songs aus ihrem neuen Album und ihre größten Hits zum Besten geben. Der Kartenvorverkauf startet am Donnerstag (9.9.), wie das Label weiter bekanntgab.

Neue Musik im Oktober

Ihre neue Single „Vamos a Marte“, ein Duett mit dem puerto-ricanisch-amerikanischen Latino-Star Luis Fonsi (43, „Despacito“), ist seit 6. August auf dem Markt, ihr neues Album „Rausch“ hat die Entertainerin für den 15. Oktober angekündigt.