Premiere in der Sendung „Helene Fischer Show“: Florian Silbereisen und diese Stars sind dabei

SpotOn News | 09.12.2024, 13:07 Uhr

"Die Helene Fischer Show" läuft erst am ersten Weihnachtstag im TV. Doch die Aufzeichnung erfolgte am Wochenende - und erste Details dringen an die Öffentlichkeit. So bestätigt das ZDF die Teilnahme von Fischers Ex-Partner Florian Silbereisen. Auf der Bühne kam es offenbar zu innigen Momenten.

Helene Fischer (40) hat ihre Weihnachtssendung am 6. und 7. Dezember in der Messehalle Düsseldorf aufgezeichnet. Traditionell strahlen ZDF, ORF und SRF "Die Helene Fischer Show" am 25. Dezember zur besten Sendezeit (20:15 Uhr) aus. Besonderer Höhepunkt wird der Besuch ihres Ex-Freundes Florian Silbereisen (43). Aber auch viele andere Stars sind dabei – wie etwa der britische Popstar Robbie Williams (50), der derzeit auf Werbetour für seinen Film "Better Man" ist.

Auch Hape Kerkeling und Marianne Rosenberg dabei

Das ZDF bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur spot on news eine ganze Reihe an prominenten Gästen. So begrüßt Helene Fischer neben Silbereisen und Williams auch Comedian Michael Kessler (57), den Entertainer Hape Kerkeling (60), Stargeiger David Garrett (44) sowie ihre Kolleginnen und Kollegen Reinhard Mey (81), Ayliva (26), Giovanni Zarrella (46), Marianne Rosenberg (69) und Maite Kelly (45). Zudem hatte Fischer selbst schon Sänger Alvaro Soler (33) vorab verraten. Es soll laut ZDF noch weitere Gäste in der Weihnachtssendung geben. Wie Schweizer Medien wie "20 Minuten" berichteten, wird etwa der junge Schweizer Musical-Star Leo Lemmerich (13) auftreten. Der Junge spielt zurzeit im Musical "Billy Elliot" die Hauptrolle.

Mit Spannung dürften viele Fans vor allem das erneute Aufeinandertreffen von Helene Fischer und Florian Silbereisen erwarten. Nachdem sie kürzlich in seiner ARD-Show "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" war, revanchiert er sich mit einem Gegenbesuch. Wie die "Bild"-Zeitung berichtete, ist es das erste Mal, dass der Schlagerstar in der Sendung seiner früheren Partnerin zu sehen ist. "Du bist heute in meiner Show, ich war so oft in deinen Sendungen. Du bist heute bei mir, das hatten wir noch nie und es ist eine Premiere", sagte die Sängerin demnach während der Aufzeichnung zu Silbereisen, mit dem sie zehn Jahre zusammen war. 2018 erfolgte die Trennung. Das Paar soll weiterhin ein gutes Verhältnis haben und tritt immer mal wieder gemeinsam in Sendungen auf. Auch in der neuen Weihnachtsshow sollen sich die beiden sehr vertraut gezeigt haben, wie erste Bilder beweisen. Darauf laufen sie Hand in Hand über die Bühne, umarmen sich und sie legt ihren Kopf an seine Schulter.

Mehr Plätze in der großen Halle

Einen ersten Eindruck hatte Fischer Ende vergangener Woche in einem kurzen Videoclip auf Instagram gegeben. Sie erklärte vor der Kulisse der Show die wichtigste Neuerung: "Wir haben sogar noch mehr Platz für euch geschaffen. Es können noch mehr Leute zuschauen. Das heißt, wir haben aufgestockt […] einfach, um noch mehr Party hier zu machen."

Die beiden Abende in Düsseldorf werden zu einer 180-minütigen Show zusammengeschnitten, die am ersten Weihnachtsfeiertag ausgestrahlt wird. 2011 präsentierte die erfolgreiche Sängerin erstmals die nach ihr benannte Sendung. Pandemie-bedingt musste sie drei Jahre pausieren, bevor sie 2023 zurückkehrte.