Helene Fischer unterbricht ihr Auszeit für ihn hier

Dienstag, 28. Mai 2019 15:10 Uhr

Schlagerkönigin Helene Fischer macht eine Ausnahme und unterbricht ihre Auszeit. Die Sängerin kündigte bereits im November letzten Jahres an, dass sie sich 2019 bewusst Zeit nehmen möchte und noch nichts Konkretes für das kommende Jahr geplant habe.

Seit ihrem letzten Auftritt in der ARD-Sendung ‚Schlagerchampions – Das große Fest der Besten‘ am 12. Januar war die Musikerin daher auch nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen worden. Doch nun scheint sie es sich anderes überlegt zu haben. Zwar wird es keinen Auftritt auf einer großen Bühne geben, jedoch wird sie einen Gastauftritt in der Youtube-Talkshow ‚Wetten, das war’s…?‘ von TV-Legende Frank Elstner haben. Die Show seiner YouTube-Sendung soll am Donnerstag aufgezeichnet werden und wenig später dann auch online zu sehen sein.

Elstner bewundert Fischer

Wie die ‚Bild‘-Zeitung berichtete, lud der Moderator die 34-Jährige ein und bekam eine überraschende Zusage: „Ich gehöre zu Helene Fischers großen Bewunderern“, schwärmt der Showmaster über die ‚Atemlos‘-Hitmacherin,

„Sie ist eine hochbegabte, fleißige Sängerin und arbeitet sehr diszipliniert. Ihren gigantischen Erfolg hat sie sich hart erarbeitet.“ Wann genau Helene wieder in die Öffentlichkeit zurück kehrt, ist bislang noch nicht bekannt.