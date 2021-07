Helene Fischer veröffentlicht bald „persönlichstes Album ever“

Helene Fischer während eines Auftritts Ende 2019 (wue/spot)

22.07.2021 16:31 Uhr

Neue Musik von Helene Fischer! Die Schlagerkönigin hat "sehr intensiv" an einem neuen Album gearbeitet und war "viel im Studio".

Helene Fischer (36) kehrt nach ihrer Auszeit schon bald mit einem neuen Album zurück! Bei Instagram waren zuletzt auf einmal alle ihre Beiträge verschwunden. Und auf ihrer Homepage war ein Countdown aufgetaucht, der in rund zwei Wochen abläuft. Am 22. Juli erzählte die deutsche Schlagerkönigin jetzt in ihren Instagram Storys, dass sie verstärkt an ihrer Musik gearbeitet hat.

Sängerin hat ihr „Glück genossen“

„Hallo ihr Lieben, ja, lang ist’s her“, eröffnet Fischer ihre Story. Sie hoffe, dass es ihren Fans und deren Familien gut gehe. Die 36-Jährige freue sich „wahnsinnig“, wieder ein bisschen mit ihren Anhängern in Kontakt treten zu können. Für die Sängerin seien die vergangenen Wochen und Monate eine „sehr intensive, aber auch eine sehr reflektierende und tolle Zeit“ gewesen, in der sie sich zurückgezogen habe.

Fischer habe ihr „Glück genossen“ und „natürlich sehr intensiv an meinem neuen Album gearbeitet“ sowie „sehr, sehr viel an euch gedacht“. Außerdem könne sie es kaum erwarten, endlich wieder für ihre Fans auf der Bühne zu stehen. Sie wisse aber noch nicht, wann dies der Fall sein werde.

Fischer sei „viel im Studio“ gewesen und habe verstärkt darüber nachgedacht, welche Themen sie in neuen Liedern behandeln wolle: „Welche Songs möchte ich jetzt nach einer so langen Zeit auf die Reise schicken?“ Sie verspüre ein „neues und total spannendes und ehrliches Gefühl“. Die Arbeit an ihrer ersten neuen Single ist offenbar abgeschlossen. Sie habe sich „so eingebracht, wie ehrlich gesagt noch nie. Deswegen glaube ich, dass es auch mein persönlichstes Album ever wird.“

Es geht los!

„Jetzt geht es wie gesagt los, die erste Single kommt“, erzählt Fischer weiter. Sie wolle aber noch nicht sehr viel darüber verraten, weil sie Überraschungen liebe. Für ihren ersten neuen Song habe sie sich einen „ganz, ganz, ganz tollen Gast“ als Duettpartner ausgesucht. Um wen es sich dabei handelt? Auch das verschweigt die Sängerin noch. Sie bestätigt aber, dass das Album 2021 erscheinen soll.

Zudem postete sie bei Instagram einen Clip mit einem kurzen musikalischen Ausschnitt. Dabei könnte es sich um einen Vorgeschmack auf die Single handeln. Der ablaufende Countdown auf ihrer Homepage dürfte vermutlich auf die Veröffentlichung des Liedes hinweisen. Vielleicht gibt es aber dann auch schon das ganze Album.