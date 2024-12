Ausstrahlung am 25. Dezember Helene Fischer verrät die ersten Gäste ihrer Weihnachtsshow

"Die Helene Fischer Show" läuft am 25. Dezember im ZDF. (hub/spot)

SpotOn News | 04.12.2024, 13:29 Uhr

Kurz vor der Aufzeichnung ihrer "Die Helene Fischer Show" hat die Sängerin erste Gäste verraten. Diese Stars sind dabei.

Helene Fischer (40) hat die ersten Star-Gäste verraten, die in ihrer Weihnachtshow dieses Jahr zu sehen sein werden. Auf Instagram schrieb die Schlagersängerin kurz vor der Aufzeichnung der Sendung in Düsseldorf an ihre Fans und Follower: "Nur noch zweimal schlafen, ihr Lieben! Die Spannung steigt ins Unermessliche, und ich möchte euch einfach schon ein bisschen mehr verraten".

"Ich freue mich riesig auf euch!"

Im Anschluss kündigte die 40-Jährige die ersten Gäste von "Die Helene Fischer Show" an. Demnach können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf die Musikerin Ayliva (26), Sänger und Moderator Giovanni Zarrella (46) und Popstar Alvaro Soler (33) freuen. Letzterer erklärte bereits in den Kommentaren zu Helene Fischers Post auf Instagram: "Uff das wird gut!!" Und auch Giovanni Zarrella hinterließ mit einem Herz-Emoji ein "Andiamo!" ("Auf geht's!") unter dem Beitrag.

Helene Fischer selbst fügte in ihrem Post zu den drei Namen ihrer Gäste hinzu: "Und das ist noch lange nicht alles! Wir sehen uns am Wochenende in Düsseldorf! Ich freue mich riesig auf euch!" Die Aufzeichnung zu "Die Helene Fischer Show" findet am 6. und 7. Dezember statt, wie die Künstlerin bereits Mitte September ebenfalls bei Instagram mitteilte.

TV-Highlight am Ersten Weihnachtsfeiertag im ZDF

Ausgestrahlt wird die Sendung dann wie gewohnt am 25. Dezember um 20:15 Uhr. Das ZDF, ORF und SRF werden die 180-minütige "Helene Fischer Show" aus der Messehalle Düsseldorf präsentieren. Laut Ankündigung wird es dann wieder nationale und internationale Star-Gäste und ein Programm "voller mitreißender Musik, energiegeladener Choreografien, überraschender Duette und atemberaubender Highlights" geben.

2011 flimmerte "Die Helene Fischer Show" zum ersten Mal über die TV-Bildschirme. Pandemie-bedingt musste sie drei Jahre pausieren, bevor sie 2023 zurückkehrte.