Helene Fischer: Versteckte Liebesbotschaft an den Neuen?

Mittwoch, 2. Januar 2019 14:09 Uhr

Helene Fischer postete an Neujahr ein Video auf Instagram, das als Botschaft an ihren neuen Freund gedeutet werden könnte. Die 34-jährige Schlager-Queen gab kurz vor Weihnachten gemeinsam mit ihrem Ex-Freund Florian Silbereisen die Trennung nach zehn gemeinsamen Jahren bekannt.

Außerdem überraschte sie mit der Offenbarung, dass es in ihrem Leben bereits einen neuen Mann gibt und mit dem schwebt die ‚Atemlos‘-Interpretin offenbar auf Wolke Sieben. Auf Instagram postete sie nun an Neujahr ein Video, das Ausschnitte aus ihren Auftritten des vergangenen Jahres zeigt und in dem ihr Song ‚Nur mit dir‘ zu hören ist. Handelt es sich dabei um eine versteckte Liebesbotschaft an ihren neuen Freund?

„Nur mit dir möcht‘ ich die Welt von oben sehen. Nur mit dir möcht‘ ich auf allen Gipfeln stehen. Alles würde ich mit dir riskieren. Zusammen kann uns beiden nichts passieren. Für alle Zeit bist du ein Teil von mir. Liebe ist unendlich. Nur mit dir”, lautet der Songtext zu Fischers Song, der hinter die Aufnahmen aus 2018 gelegt wurden.

#Machwasdraus

Fischer scheint also absolut verliebt in einen 33-Jährigen Strapaten-Artisten zu sein, mit dem sie bereits seit 2017 gelegentlich über die Bühne schwebt, und schrieb unter das Video noch die Worte „Just thankful“ (Deutsch: „Einfach dankbar“) und die Hashtags „#HappyNewYear“, „#2019“ und „#Machwasdraus“.

Das frühere Traumpaar Fischer/Silbereisen hatte kurz vor dem Fest der Liebe erklärt, seine Trennung sei einvernehmlich und freundschaftlich beschlossen worden, aber gut eine Woche später gab es jemanden, der behauptete, dies entspräche doch nicht ganz der Wahrheit! So soll Silbereisen das Ende der Beziehung nicht gewollt haben und sei „wochenlang sehr traurig gewesen“, wie ein Nahestehender des Moderators gegenüber dem Magazin ‚Bunte‘ verriet. Letztlich sei es also Helene gewesen, die den Schlussstrich unter die Beziehung zog. Was Florian wohl über die mögliche Liebeserklärung seiner Ex an den Neuen denkt?