04.01.2021 16:34 Uhr

Helene Fischer zeigt hier ihren “Oben-ohne-Start“ ins neue Jahr

Wie die meisten ihrer Fans hat in diesem Jahr auch Helene Fischer Silvester vorbildlich in gemütlicher Runde verbracht. In Zeiten von Corona hat die Schlagerkönigin aber nicht nur auf eine fette Party, sondern auch auf ihr Make-up verzichtet.

Nachdem auf Instagram bereits zahlreiche Promis ihre Silvester-Looks präsentiert haben, hat Helene Fischer (36) nun nachgelegt. Doch anstatt sich wie die meisten ihrer Kolleginnen in Schale zu werfen, hat Helenes Jahreswechsel ganz unter dem Motto “weniger ist mehr“ stattgefunden.

So sieht man Helene Fischer nur selten

Daher hat sich die Blondine scheinbar dazu entschieden, auch in Sachen Make-up fünf gerade sein zu lassen. Stattdessen ist die Beauty einfach mal komplett ungeschminkt ins neue Jahr gestartet. Während sich der Männerschwarm in der Öffentlichkeit sonst nur schwer aufgetakelt zeigt, hat Helene ihren Followern ihre Wünsche für 2021 nun also “oben ohne“ übermittelt.

Zurück zur Normalität

“Ich wünsche uns allen, dass 2021 wieder die Dinge zurückbringt, die das Leben so lebenswert machen. Gesellige Abende mit Freunden, sorgenfreies Reisen, Konzertbesuche, Umarmungen und ein unbeschwertes Miteinander“, so Helene Fischer zu dem Post. “Lasst uns darauf freuen, was 2021 für uns bereit hält.“

Neues Jahr, neues Kapitel

Weiter schreibt sie: “Ein neues Jahr ist wie ein Kapitel, das darauf wartet, von jedem einzelnen mitgeschrieben zu werden…Bis jetzt ist alles noch ruhig, Zeit um mit klarem Geist genau hinzuhören, wo man beim Alten bleiben und wo man Neues wagen will.“ In welcher Hinsicht sich die Künstlerin umorientieren möchte, hat sie aber nicht verraten.

So reagieren die Fans

Klar, dass die Schlager-Queen für so viel Natürlichkeit haufenweise virtuellen Applaus in Form von netten Kommentaren kassiert. Private Posts sind auf Helenes Profil ja ohnehin eine absolute Seltenheit! “Wie schön du leuchtest“, schreibt zum Beispiel ein Abonnent. “Was für eine wunderschöne Frau. Ich hoffe, dass wir dich bald wieder live sehen können“, wünscht sich zudem ein anderer Anhänger. (JuC)