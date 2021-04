Henrik Stoltenberg: Bringt „Promis unter Palmen“ seine Trash-Karriere in Gang?

12.04.2021 18:00 Uhr

Wer Henrik Stoltenberg schon aus der vorletzten "Love Island"-Staffel kennt, der wusste bereits damals: Den werden wir so schnell nicht mehr los. Jetzt ist er bei "Promis unter Palmen" dabei.

Eigentlich war schon seit Henrik Stoltenbergs Teilnahme bei „Love Island“ 2020 klar, der wird früher oder später in die Untiefen des Trash-TVs eintauchen. Gesagt, getan. Sein Debüt in der Königsklasse gibt er ab dem 12. April bei „Promis unter Palmen„.

Henrik Stoltenberg: Das ist seine Familie

Dabei hätte Polohemd-Träger Henrik eigentlich eine solide Karriere anstreben können. Denn der Blondschopf kommt aus ziemlich gutem Hause und seine Eltern haben ihm mit dem Besuch eines Elite-Internats einen guten Grundstein für seinen Lebensweg gelegt. Eigentlich…

Noch dazu ist Henrik der Enkel des 2001 verstorbenen deutschen CDU-Politikers Gerhard Stoltenberg. Rein optisch ist Stoltenberg der Bilderbuch-Vorstadt-Bubi aus guten Verhältnissen: Leder-Slipper meets Moncler-Jacke. Doch ganz nach dem Motto: Außen Cash, innen Trash, scheint sich Henrik in den Niederungen der deutschen TV-Landschaft wohler zu fühlen als beim Austern schlürfen auf Sylt.

Henrik und die Frauen

Bereits bei „Love Island“ fiel Henrik durch Macho-Sprüche und fliegenden Frauen-Wechsel auf. Zuerst bandelte er mit Aurelia an, leistete sich einen Fehltritt nach dem anderen und sie verzieh ihm trotzdem immer wieder.

Nachdem er Aurelia abgeschossen hatte, schnappte er sich die blonde Sandra und säuselte ihr mit lieben Worten die Ohren voll. Er ging als Paar mit ihr aus der Sendung und hielt sie nach „Love Island“ hin. Anstatt sich um die junge Liebe zu kümmern, zog er lieber mit anderen Influencer-Sternchen um die Häuser. Sandra zog die Reißleine und schickte Henrik in die Wüste.

Seine aktuelle Freundin

Wer nun glaubt, sein Ruf eile ihm voraus, der hat sich getäuscht. Denn auch wenn es aus jeder seiner Pore „Arschloch“ schreit, lang blieb Henrik nicht allein. Die Frauen fahren trotzdem auf ihn ab und so verfiel ihm auch die „Köln 50667“-Darstellerin Paulina Ljubas.

Und man glaubt es kaum: Henrik und Paulina sind immer noch ein Paar! Und das obwohl der Stoltenberg bei „Love Island“ verriet, noch nie zuvor in seinem Leben verliebt gewesen zu sein.

Seine Musikkarriere

Es gehört heutzutage schon fast zum guten Ton, mindestens einmal in seiner Trash-TV-Karriere einen eigenen Song herausgebracht zu haben. Das kann Henrik mit dem Lied „Bonflonzo“ nun von seiner Liste streichen.

Wobei „Bonflonzo“ als Musik zu bezeichnen, eine Beleidigung der eigentlichen Kunst ist. Henrik hat bei seinem ersten eigenen Song alle musikalischen Regeln mit Füßen getreten und ein Mix aus Malle-Schlager, Sprechgesang und dem Wortschatz eines vierjährigen gemixt.

Ähnlich schlimm ist auch das dazugehörige Musikvideo! Als hätte es Corona nie gegeben, feiert Henrik mit einem Schwung Influencer und die, die es noch werden wollen, eine trashige Party mit allerhand Equipment was der Ein-Euro-Shop so hergibt.

Immerhin: Das Musikvideo hat bei YouTube rund 450.000 Aufrufe und 3300 Likes – dafür aber rund 38.000 Dislikes…

Stoltenberg im Dschungelcamp?

Übrigens, Henrik ist gefragt! Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis die einschlägigen großen TV-Shows bei ihm anklopfen würden. Anfang des Jahres zeigte RTL die Dschungelshow, eine Ersatzsendung für das Dschungelcamp, dass in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnte.

Laut der „Bild“-Zeitung war auch Henrik für die Dschungelshow eingeplant, sagte das Format zugunsten „Promis unter Palmen“ jedoch ab. Das bedeutet natürlich nicht, dass er in der Zukunft nicht doch noch zum Dschungelcamper wird.

Heute Abend wird er erstmals seinen Fuß in die Trash-Tür setzen und als einer von 12 Kandidaten bei „Promis unter Palmen dabei sein und kann dort das machen, was er am Besten kann: Prollige Sprüche reißen und feiern bis zum Umfallen! Heute Abend um 20:15 Uhr auf Sat1.

(TT)