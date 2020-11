26.11.2020 15:33 Uhr

Henrik Stoltenberg: Sucht er schon ein Liebesnest?

„Love Island“ Proll-Kandidat Henrik Stoltenberg ist frisch verliebt. Nach seiner öffentlichen Schlammschlacht mit Ex-Couple Sandra, scheint es für den 24-Jährigen wieder bergauf zu gehen.

Nachdem über Henrik Stoltenberg (24) in den vergangen Wochen eine regelrechte Hasswelle eingebrochen ist, kann der „Love Island“-Hottie endlich wieder lachen. Grund dafür ist seine neue Flamme Paulina.

So verliebt ist Henrik

Auf Instagram zeigen sich die zwei Turteltauben schwer verliebt. In Henriks aktueller Instagram-Story macht es den Anschein, als wären die beiden auf Wohnungssuche. Könnte es schon bald ein gemeinsames Liebesnest geben? Henrik ist erst vor einigen Monaten von Frankreich nach Köln gezogen. Es scheint so, als würden die zwei derzeit jede freie Minute gemeinsam verbringen.

Sie machen alles zusammen

Mal machen sie gemeinsam Home Workouts, ein anderes Mal darf Henrik sogar Fotograf spielen. Seine neue Freundin ist seit ihrem Rauswurf bei der Daily-Soap „Köln 50667“ nämlich hauptberuflich Influencerin. Für ihr Profil muss natürlich regelmäßig Content produziert werden. Als Influencer ist es wichtig, seine Fans mit regelmäßigen Postings bei Laune zu halten. Von Freundin Paulina gab es sogar ein dickes Lob für Henriks Fotografie Künste.

Paulina will trotz Rauswurf schauspielern

Die Frau, die Henrik derzeit den Kopf verdreht ist Paulina Ljubas (23). Eigentlich war sie neben ihrem Job als Influencerin auch als Schauspielerin bei „Köln 50667“ tätig. Dort wurde sie nach ihrem Musikvideodreh mit Lover Henrik prompt gefeuert. Der Grund ist eindeutig: Paulina hätte während des Drehs in Corona-Quarantäne sein müssen. In ihrer Instagram-Story erzählt sie, dass sie sich trotz ihres Rauswurfes weiter auf ihre Schauspielkarriere konzentrieren möchte.

Seine Ex brauchte eine Typveränderung

Ex-Couple Sandra Janina (21) braucht nach der öffentlichen Demütigung von Henrik vor einigen Wochen erstmal eine Typveränderung. Diesen Schritt nach einer Trennung kennen wohl viele Frauen all zu gut. Anstatt ihrer blonden langen Mähne, trägt sie ihre Haare jetzt in einem hellen Braunton. Funfact: Henriks neue Flamme Paulina ließ sich am selben Tag wie Sandra die Haare von einem hellen Blond in ein einen dunklen Braunton färben. (TSK)