Henry Cavill verteidigt Freundin gegen Internet-Trolls

16.05.2021 20:00 Uhr

"Superman"-Darsteller Henry Cavill stellt sich auf Instagram schützend vor seine Freundin Natalie Viscuso.

Es handelt sich lediglich um eine Mutmaßung, aber wahrscheinlich musste sich Henry Cavill (38) in seinem bisherigen Leben nur bedingt mit Online-Mobbern auseinandersetzen. Seitdem er die Beziehung zu seiner neuen Freundin Natalie Viscuso (31) öffentlich machte, scheint er hautnah mitzuerleben, welcher Hass Frauen im Netz entgegenkommt.

In einem emotionalen Post richtete er sich jetzt gegen die Trolls unter seinen Fans.

Keine Lust auf „Spekulationen“

Der britische Schauspieler teilte am Samstag ein Pärchen-Selfie. In der langen Caption forderte er die User auf damit aufzuhören, „negative Annahmen“ über ihn in den sozialen Medien anzustellen, mit der Bemerkung, dass solche Annahmen seinen Liebsten wehtun würden. Er schrieb:

„Liebe Fans und Follower, ich wollte eine kleine Ankündigung für die Gemeinschaft machen. Ich konnte nicht umhin zu bemerken, dass es in letzter Zeit einige soziale Feindseligkeiten gab. Diese wurden immer häufiger in meinem Feed. Es gab viele, nennen wir es mal Spekulationen über mein Privatleben und meine beruflichen Partnerschaften.“

Mehr Toleranz bitte

Der Hollywood-Superstar ging nicht näher darauf ein, welche „Spekulationen“ er genau meine. Aus seinen nachfolgenden Worten kann man aber deutlich schließen, dass diese alles andere als wohlwollend gewesen sein müssen. Er fuhr fort:

„Also an euch da draußen, die ihr eure Verachtung ausdrückt und euren Unmut durch eine überraschende Vielfalt von Möglichkeiten zeigt, es ist Zeit aufzuhören. Ich weiß, dass es Spaß machen kann, zu spekulieren, zu tratschen und in unsere eigenen persönlichen Echokammern im Internet abzutauchen, aber eure ‚Leidenschaft‘ ist fehl am Platz und sie schadet den Menschen, die mir am meisten am Herzen liegen.“

Gemeine und unwahre Kommentare

Weiter fuhr er fort: „Diese konservativsten und negativen Annahmen über mein privates und berufliches Leben sind einfach nicht wahr. Lasst uns dieses Zeitalter der gesellschaftlichen Aufklärung gemeinsam begrüßen und positiv voranschreiten.“

Er schrieb weiter: „Ich bin sehr glücklich in der Liebe und im Leben. Ich würde enorm dankbar sein, wenn ihr mit mir glücklich sind. Wenn ihr euch aber nicht dazu bringen kannst, mit mir glücklich zu sein, dann versucht wenigstens, euch selbst stolz zu machen und die beste Version von euch selbst zu sein.“

Um weitere „Spekulationen“ zu verhindern, schaltete Henry Cavill die Kommentar-Funktionen unter dem Post aus.

Gewalt im Netz gegen Frauen

Henry Cavill erlebte damit etwas, wovon viele Frauen seit Jahren ein Lied singen können. Experten gehen davon aus, dass es sich bei Frauen, um die am stärksten von digitaler Gewalt betroffene Gruppe handelt.

Die Europäische Grundrechtsagentur fand heraus, dass jede zehnte Frau (ab 15 Jahre) bereits digitale Gewalt erfahren hat. Bei Kindern und Jugendlichen sind die Zahlen sogar noch erschreckender. 42 Prozent der Mädchen zwischen 12 bis 19 Jahren hatten in der JIM-Studie der Aktion „Klicksafe“ angegeben, schon online gemobbt worden zu sein.