„Herr der Ringe“ geht in Serie: Alles was man jetzt wissen muss

Freitag, 5. Juli 2019 06:58 Uhr

Nach seinem Ausflug zu den Dinosauriern wird der spanische Regisseur jetzt eine Reise nach Mittelerde antreten. J.A. Bayona wurde für die geplante Serie „Herr der Ringe“ engagiert.

Von Dinosauriern zur Mittelerde: Juan Antonio Bayona begibt sich nach dem Blockbuster „Jurassic World: Das gefallene Königreich“ in das „Herr der Ringe“-Universum. Der spanische Regisseur soll im Auftrag von Amazon Studios zwei Folgen der geplanten „Lord of the Rings“-TV-Serie inszenieren. Zudem ist Bayona als ausführender Produzent der Serie an Bord, wie das Studio am Mittwoch bekanntgab.

„J.R.R. Tolkien hat eine der außergewöhnlichsten und inspirierendsten Geschichten aller Zeiten geschaffen“, schrieb Bayona auf Twitter. Er könne es kaum erwarten, Zuschauer in aller Welt zur Mittelerde zu führen und dort die Wunder des zweiten Zeitalters zu entdecken.

Rechte schon 2017 gesichert

Amazon hatte sich 2017 die weltweiten Fernsehrechte für die Fantasy-Saga des britischen Schriftstellers J.R.R. Tolkien gesichert und die Verfilmung einer Vorgeschichte der „Der Herr der Ringe“-Saga angekündigt. Das Studio arbeitet unter anderem mit dem Tolkien-Nachlass zusammen. Es sind mehrere Staffeln geplant. Über einen Drehstart wurde zunächst nichts bekannt.

Tolkiens Werke gehören zu den erfolgreichsten der Literaturgeschichte. Die dreiteilige Verfilmung unter der Regie des Neuseeländers Peter Jackson („Die Gefährten“, 2001; „Die zwei Türme“, 2002; „Die Rückkehr des Königs“, 2003) gewann 17 Oscars. Die Film-Trilogie mit Stars wie Elijah Wood, Viggo Mortensen und Liv Tyler spielte weltweit annähernd 3 Milliarden US-Dollar ein. (dpa/KT)