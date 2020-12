„Herr der Ringe“-Star Ian McKellen ist glücklich über Corona-Impfung

17.12.2020 11:51 Uhr

Am liebsten würde er das gesamte Krankenhauspersonal umarmen: Der 81-jährige Schauspieler Ian McKellen hat seine erste Impfdosis gegen das Coronavirus bekommen und ist überglücklich.

„Gandalf“-Darsteller Ian McKellen („Der Herr der Ringe“) hat sich gegen das Coronavirus impfen lassen. Der 81-Jährige erhielt seine erste Dosis am Donnerstag in der Queen Mary’s Uniklinik in London. Auf Twitter teilte er einen Artikel mit einem Foto, auf dem ihm die Spritze in den Oberarm gestochen wird, mit den Worten: „Ich bin sehr glücklich, die Impfung erhalten zu haben. Ich würde nicht zögern, es jedem zu empfehlen.“

In Großbritannien hat die Massenimpfung vor gut einer Woche begonnen. McKellen rief dazu auf, es ihm gleichzutun: „Nicht nur für sich selbst, sondern für alle anderen. Wenn du frei von dem Virus bist, hilfst du jedem anderen“, sagte er im Gespräch mit dem Fernsehnetzwerk „itv“. Seiner Meinung nach solle man den Impfstoff, auch wenn es eine Nadel sei, als einen Freund ansehen. Dem Personal versprach er: „Das nächste Mal wenn ich komme, nein, warte, sechs Tage nachdem ich das nächste Mal hier war, werde ich sie alle umarmen – ist das erlaubt?“

I feel very lucky to have had the vaccine. I would have no hesitation in recommending it to anyone. https://t.co/gBLRR0OeJc

— Ian McKellen (@IanMcKellen) December 17, 2020