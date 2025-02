Kuppelshow inklusive Kreuzfahrt „Herz an Bord“ mit Wayne Carpendale: VOX plant keine Fortsetzung

Wayne Carpendale moderierte ab 2023 "Herz an Bord". (jom/spot)

SpotOn News | 12.02.2025, 13:36 Uhr

Die Datingshow "Herz an Bord - Frisch verliebt auf hoher See" mit Moderator Wayne Carpendale feierte 2023 Premiere und kam bisher auf zwei Staffeln. Auf eine dritte warten Fans vergeblich. Der Sender hat vorerst keine weiteren Folgen in Planung.

"Herz an Bord – Frisch verliebt auf hoher See" lief ab 2023 in zwei Staffeln bei VOX. In der Datingshow spielte Moderator Wayne Carpendale (47) auf einer Single-Kreuzfahrt Amor. Wer auf neue Folgen des Kuppel-Formats wartet, wird enttäuscht.

"Herz an Bord" wird erst einmal nicht fortgesetzt, wie VOX auf Nachfrage von spot on news bestätigt hat. Das dürfte unter anderem an den schwachen Quoten liegen, die das Format in beiden Staffeln eingefahren hatte. Die Primetime-Sendung holte mit der finalen Folge der zweiten Staffel lediglich 2,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt lockte die Episode nur 470.000 Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher. In der ersten Staffel lief es wenig besser.

Wayne Carpendale als "starke Schulter zum Anlehnen"

Pünktlich zum Valentinstag zeigte VOX ab 14. Februar 2023 immer dienstags um 20:15 Uhr vier Folgen von "Herz an Bord – Frisch verliebt auf hoher See". Staffel zwei lief mit fünf Folgen am 19. März 2024 an. In der Sendung gingen vier Single-Frauen an Bord eines AIDA-Kreuzfahrtschiffs, um dort auf interessierte Männer zu treffen, die sich bei Landgängen oder Dates an Deck beweisen mussten. Passte es nicht, wurde der Mann beim nächsten Stopp zurückgelassen. Wayne Carpendale fungierte dabei als Amor und "starke Schulter zum Anlehnen" für die Kandidatinnen. In der ersten Staffel ging es durchs Mittelmeer, auf der zweiten Fahrt durch den Nordatlantik, mit Stopps in Teneriffa, Gran Canaria, Fuerteventura oder Lanzarote.

Eine Anfrage von spot on news zum Aus von "Herz an Bord" ließ Wayne Carpendale bisher unbeantwortet.