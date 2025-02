In London Herzlicher Empfang: König Charles trifft auf König Abdullah

Jordaniens König Abdullah II. und König Charles im Buckingham-Palast. (hub/spot)

SpotOn News | 07.02.2025, 11:32 Uhr

Von König zu König: Charles III. hat seinen Amtskollegen Abdullah II. in London begrüßt. Für den jordanischen Monarchen geht es weiter nach Washington.

Der jordanische König Abdullah II. (63) hat einen Zwischenstopp in Großbritannien eingelegt, bevor er nächste Woche die USA besucht. In London traf er König Charles III. (76) im Buckingham-Palast. Auf Bildern des Treffens sind die beiden Monarchen zu sehen, wie sie sich in die Arme schließen und herzlich begrüßen. Charles und Abdullah II. sprachen Medienberichten zufolge anschließend über die historischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern.

Es ist das zweite Treffen der beiden Monarchen innerhalb von drei Monaten, nachdem König Abdullah im November Charles auf Schloss Windsor besucht hatte. Bei dieser Gelegenheit soll Charles dem jordanischen König unter anderem zu dessen 25-jährigem Jubiläum der Thronbesteigung gratuliert haben.

Abdullah II. wird nächste Woche in Boston und dann in Washington D.C. erwartet, wo er mit US-Präsident Donald Trump (78) zusammentreffen soll. Am 11. Februar steht Berichten zufolge der Besuch im Weißen Haus an. Vermutlich drehen sich die Gespräche dann um Trumps Pläne, den Gazastreifen zu übernehmen und alle Palästinenser zwangsweise umzusiedeln.

Rania von Jordanien war ebenfalls gerade in den USA

Vor Kurzem erst hatte Königin Rania von Jordanien (54) Donald Trumps Ehefrau Melania Trump (54) in Palm Beach besucht. Bei dem Treffen in Florida ging es Medienberichten zufolge um Themen, die den beiden Frauen am Herzen liegen: das Wohlergehen von Kindern und die Bedeutung eines besseren Zugangs zu guter Bildung.

Für Rania von Jordanien und Melania Trump war es nicht das erste offizielle Aufeinandertreffen. Die Königin besuchte zusammen mit ihrem Ehemann König Abdullah 2018 das Weiße Haus – während der ersten Amtszeit von Donald Trump. Nach ihrem Treffen erklärte Melania Trump damals in den sozialen Medien: "Ein großartiger Besuch vom König und der Königin von Jordanien. Der Präsident und ich waren froh, sie wieder im Weißen Haus zu begrüßen."