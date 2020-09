07.09.2020 21:45 Uhr

Herzogin Camilla: Erster Auftritt als Ehrenoberst

Die Herzogin von Cornwall hat ihren ersten Termin als Colonel-in-Chief wahrgenommen und beeindruckte dabei in einem tannengrünen Ensemble. Den Titel hatte sie im Juli von Prinz Philip übertragen bekommen.

Herzogin Camilla hat zum ersten Mal in ihrer Rolle als Colonel-in-Chief das Hauptquartier des Infanterieregiments der britischen Armee, The Rifles, besucht. Bei ihrem Besuch der Beachley Barracks, der Militärbasis in Wales, trug die 73-Jährige ein knielanges Kleid in Tannengrün und eine Brosche mit dem Zeichen der Rifles, dazu Perlenohrringe und mehrere feine Ketten. Den Look komplettierte sie mit einer Handtasche der exakt gleichen Farbe ihres Kleides.

Der Colonel-in-Chief – oder auch Ehrenoberst – ist der Schirmherr des Regiments. Seine Position ist allerdings „nur“ zeremoniell. Prinz Philip (99) war 2017 in den Ruhestand getreten. Im Juli dieses Jahres hatte er den historischen militärischen Titel an die Herzogin von Cornwall übertragen.

(mia/spot)