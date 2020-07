Freitag, 17. Juli 2020 12:47 Uhr

Herzogin Camilla: Neues Foto und liebevolle Glückwünsche der Royals

Am heutigen Freitag steht Herzogin Camilla im Mittelpunkt. Die Ehefrau von Prinz Charles feiert 73. Geburtstag und wird mit liebevollen Glückwünschen bedacht.

Herzogin Camilla strahlt in Blau: Anlässlich ihres 73. Geburtstages am heutigen Freitag (17. Juli) dürfen sich Royal-Fans über ein neues Foto der Herzogin von Cornwall freuen. Dieses ist laut offiziellen Angaben Anfang dieser Woche im Garten von Clarence House entstanden, der Londoner Residenz von Camilla und ihrem Ehemann Prinz Charles (71). In Szene gesetzt wurde Herzogin Camilla von Royal-Fotograf Chris Jackson, der in den vergangenen Jahren unter anderem auch schon Queen Elizabeth II. (94), Herzogin Kate (38) oder Prinz Harry (35) ablichtete.

Schnappschüsse mit viel Herz und Freude

Bereits am Vormittag trudelten via Instagram die ersten Glückwünsche für die Herzogin von Cornwall ein. So veröffentlichte etwa der Buckingham Palast einen Schnappschuss, der die 94-jährige Monarchin zusammen mit ihrer Schwiegertochter zeigt. Mit Blumensträußen in den Händen schenken sich die Damen gegenseitig ein herzliches Lächeln. Aufgenommen wurde das Bild vor Dumfries House in Schottland. „Wir wünschen der Herzogin von Cornwall alles Gute zum Geburtstag“, ist dazu zu lesen.

Mit ähnlichen Worten gratulierten Prinz William (38) und Herzogin Kate dem Familienmitglied zum Geburtstag. Auch sie veröffentlichten dazu einen Schnappschuss, der aus dem öffentlichen Leben der Royal Family zu stammen scheint. Sichtlich gut gelaunt lachen sich Prinz William und Herzogin Kate sowie Prinz Charles und Herzogin Camilla darauf an.

(cos/spot)