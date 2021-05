Herzogin Kate bedankt sich bei Krankenschwestern und -pflegern

Herzogin Kate, hier im Jahr 2019, bedankt sich für die harte Arbeit aller Krankenschwestern (wue/spot)

24.05.2021 15:32 Uhr

Zum Ende einer Kampagne, die auf die harte Arbeit von Krankenschwestern und -pflegern hinweisen soll, bedankt sich Herzogin Kate für "unglaubliche Arbeit".

Herzogin Kate (39) bedankt sich in einer am 24. Mai veröffentlichten Videobotschaft für den aufopferungsvollen Einsatz aller Krankenschwestern und -pfleger auf der ganzen Welt. Der Clip markiert das Ende der „Nursing Now“-Kampagne, mit der auf die Arbeit der Helfer im Gesundheitswesen hingewiesen wurde. Kate war Schirmherrin der Kampagne.

„Hingabe und unendliche Fürsorge“

„Als ‚Nursing Now‘ im Jahr 2018 gestartet wurde, konnten wir nicht erahnen, wie sehr die Arbeit, die Hingabe und die unendliche Fürsorge von Krankenschwestern geprüft, benötigt und anerkannt werden würde“, erklärt die Herzogin. Die Corona-Pandemie habe hervorgehoben, welch wichtige Rolle Krankenschwestern, „auf die wir uns alle verlassen“, tragen.

Wenn man die „enorme Aufopferung“ und das, was auch auf persönlicher Ebene von den Helfern verlangt werde, betrachte, zeige dies nur noch mehr, wie außergewöhnlich die erbrachten Leistungen während der Pandemie seien. Das „härteste Jahr“ liege hinter ihnen und Kate wolle ihren „tiefempfundenen Dank an Sie und all Ihre Kollegen auf der ganzen Welt für die unglaubliche Arbeit, die Sie jeden Tag leisten“, ausdrücken.