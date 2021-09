Herzogin Kate gratuliert Tennis-Star Emma Raducanu zu US-Open-Erfolg

10.09.2021 13:16 Uhr

Mit der 18-jährigen Britin Emma Raducanu zieht zum ersten Mal in der Geschichte der US Open eine Qualifikantin in das Finale des Tennis-Turniers ein. Herzogin Kate schwärmt von der "unglaublichen Leistung" und verspricht: "Wir werden Sie morgen alle anfeuern!"

Emma Raducanu (18) ist etwas gelungen, das keiner Tennisspielerin vor ihr vergönnt war: Sie ist die erste Qualifikantin, die je bei einem Finale der US Open antritt. Ihr völlig überraschender Siegeszug in dem Tennis-Turnier lässt auch Sportfan Herzogin Kate (39) nicht kalt. Sie gratulierte der 18-Jährigen zu ihrem Halbfinal-Sieg auf Twitter: „Was für eine unglaubliche Leistung bei den diesjährigen US Open!“ Für das Finale versprach Kate: „Wir werden Sie morgen alle anfeuern und wünschen Ihnen viel Glück!“

Glückwünsche kamen auch von Premierminister Boris Johnson (57) via Twitter: „Gut gemacht, Emma Raducanu, ein brillanter Sieg bei den US Open. Das ganze Land wird Sie im Finale anfeuern!“ Oasis-Sänger Liam Gallagher (48) richtete ebenfalls „herzliche Glückwünsche“ an das Tennis-Ass.

What an incredible achievement at this year's #USOpen @EmmaRaducanu!

We will all be rooting for you tomorrow ? Wishing you the best of luck! C https://t.co/ceO5TuUEyt

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) September 10, 2021