Herzogin Kate legt Blumen an Gedenkort für getötete Frau nieder

Herzogin Kate bei einem Auftritt im Dezember 2020 (hub/spot)

14.03.2021 11:31 Uhr

Hunderte Londoner haben einen Gedenkort für eine getötete Frau besucht. Auch Herzogin Kate legte Blumen für die 33-Jährige nieder.

Herzogin Kate (39) hat sich den zahlreichen Menschen angeschlossen, die öffentlich um eine 33-jährige Frau aus London trauern, die einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist. Die Ehefrau von Prinz William (38) brachte Blumen an den Gedenkort im Süden Londons. Aus dem Kensington Palast hieß es laut „Sky News“ dazu, Kate sei zu dem Gedenkort gekommen, weil sie „der Familie und Sarah ihren Respekt erweisen wollte“. „Sie erinnert sich, wie es war, vor ihrer Hochzeit nachts in London unterwegs zu sein“, fügte der Palast hinzu. Der Besuch der 39-Jährigen war im Vorfeld nicht angekündigt worden.

Eine geplante Mahnwache zu Ehren der getöteten Frau wurde nach Gesprächen mit der Polizei abgesagt, man befürchtete offenbar, dass die Lockdown-Regeln nicht eingehalten werden könnten. Die 33-Jährige wurde Anfang März als vermisst gemeldet, nachdem sie nach einem Besuch bei einer Freundin in der Dunkelheit nach Hause gegangen war, dort aber nicht ankam. Sie wurde später tot in einem Wald in der Grafschaft Kent aufgefunden. Ein 48-jähriger Polizist steht unter Tatverdacht.