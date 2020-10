21.10.2020 14:59 Uhr

Herzogin Kate trotzt im Hingucker-Mantel dem Londoner Herbst

Herzogin Kate absolvierte am Dienstag im herbstlichen London einige Outdoor-Termine. Das Kleidungsstück ihrer Wahl: ein knallroter Mantel.

Wow-Auftritt von Herzogin Kate (38)! Die Ehefrau von Prinz William (38) begeisterte am Dienstag bei verschiedenen Auftritten in London in einem knöchellangen, roten Herbstmantel von Alexander McQueen. Unter dem auffallenden Kleidungsstück trug sie ein weißes Shirt und einen schwarzen Rock. Dazu kombinierte die 38-Jährige eine beige-weiß-gemusterte Maske, schwarze Pumps und laut „Daily Mail“ die schwarze „Love Letter“-Ledertasche von Grace Han im Wert von 1.595 Pfund (umgerechnet etwa 1.746 Euro). Kleine goldene Kreolen komplettierten den eleganten Look.

Am Morgen besuchte sie gemeinsam mit Prinz William das „Hold Still“-Fotoprojekt an der „Waterloo Station“ im Süden Londons. Im Anschluss daran trafen sie sich mit einem Teilnehmer des von der Herzogin initiierten Fotowettbewerbs im „St. Bartholomew“s Hospital“. Kate startete das Fotoprojekt im Mai und lud Menschen aller Altersgruppen aus ganz Großbritannien dazu ein, ein fotografisches Porträt einzureichen, das sie während des Corona-Lockdowns aufgenommen hatten.

(ili/spot)