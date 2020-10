Herzogin Kate und Prinz William: Ein Koala bringt sie zum Strahlen

01.10.2020 21:13 Uhr

Herzogin Kate und Prinz William sprachen mit Helfern, die gegen die Folgen der australischen Buschbrände kämpfen. Via Videochat begegneten sie dabei auch einem Koala.

Die verheerenden Buschbrände in Australien Anfang des Jahres haben auch die britischen Royals schockiert: Herzogin Kate (38) und Prinz William (38) haben sich jetzt in einem Videochat mit Bewohnern von Kangaroo Island, der drittgrößten Insel Australiens, augetauscht, wie auf dem offiziellen Social-Media-Auftritt des Ehepaars bekannt gegeben wurde. Auf die Royals wartete dabei eine besondere Begegnung.

Dana Mitchell, die Besitzerin eines Wildlife Parks auf der Insel, stellte den beiden Grace vor. Der Koala sei vor einem Monat in den Park gekommen und habe mittlerweile gut an Gewicht gewonnen, erzählte Mitchell während der Koala in ein Handtuch eingewickelt in die Kamera blickte. „Sie ist so süß“, zeigte sich Kate begeistert. Ihr Ehemann fügte mit einem Lächeln hinzu: „Grace sieht so aus, als ob sie ein gutes Leben dort hat.“

„Sie mussten nicht nur ihr Leben nach den Waldbränden wieder aufbauen, sondern auch die Ausbreitung von Covid-19 bewältigen, was ihren Wunsch, wieder zu einem normalen Leben zurückzukehren, enorm beeinflusst hat“, richtete das Paar einen weiteren Tweet an die Inselbewohner. „Zusammen mit unserer Freundin Grace haben sie einen unglaublichen Gemeinschaftsgeist gezeigt!“

Not only have they had to rebuild their lives from the wildfires, but they also had to manage to the spread of COVID-19, which has hugely impacted their desire get back to a normal life.

Its residents, joined by our friend Grace ?, have shown an incredible community spirit!

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) October 1, 2020