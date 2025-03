Stars Herzogin Meghan äußert sich zum Serien-Ableger ‚Suits: L.A‘

Bang Showbiz | 04.03.2025, 14:00 Uhr

Die Herzogin von Sussex stand von 2011 bis 2017 für die Anwaltsserie vor der Kamera.

Herzogin Meghan freut sich darauf, dass die Serie ‚Suits‘ „frischen Wind“ bekommt.

Die 43-Jährige – die vor ihrer Heirat mit Prinz Harry im Jahr 2018 als Meghan Markle bekannt war – spielte von 2011 bis 2017 die Rolle der Rachel Zane in der beliebten Anwaltsserie. Nun äußert sie sich zum neuen Ableger ‚Suits: L.A.‘. Gegenüber dem ‚People‘-Magazin verrät Meghan: „Ich liebe es, dass es einen neuen, frischen Wind bekommt.“

Die ehemalige Schauspielerin verrät, dass sie tatsächlich noch ein Kostüm aus ihrer Zeit am Set aufbewahrt hat. „[‚Suits‘] ist für mich eine Zeitkapsel – ich habe immer noch den Bleistiftrock aus der ersten Folge! Das ist das Einzige, was ich behalten habe“, plaudert sie aus.

Serienschöpfer Aaron Korsh stellte kürzlich klar, dass die Tür für Meghan offen ist, falls sie jemals zur Serie zurückkehren möchte. „Wir haben darüber nachgedacht, ob Meghan oder eines der anderen Mitglieder der Besetzung in die Serie zurückkehren und sich selbst spielen könnte“, erzählte der 58-Jährige gegenüber ‚People‘.

Gleichzeitig räumte er ein: „Ich glaube, für mich ist das ein bisschen… Mein Gehirn explodiert bei dem Gedanken daran. Ich glaube, das würde die Welt zu sehr aufblähen. Wenn Meghan unter irgendwelchen Umständen zurückkommen will, kann sie natürlich zurückkommen.“

In ‚Suits L.A.‘ wird Stephen Amell die Rolle des ehemaligen New Yorker Staatsanwalts Ted Black spielen, der „sich neu erfunden hat und die mächtigsten Klienten in Los Angeles vertritt“. Patrick J. Adams – Meghans ehemaliger Co-Star – verriet derweil, dass die Herzogin offen für einen Auftritt im ‚Sidebar: A Suits Watch Podcast‘ sei.

„Meghan war eine der ersten, die mit einer netten Textnachricht geantwortet hat, in der sie sagte, dass sie gerne kommen und auf jede erdenkliche Weise helfen würde“, verriet der Schauspieler im Oktober in der ‚Today‘-Show.