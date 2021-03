Herzogin Meghan: Angriffe auf sie und Kate nicht vergleichbar

08.03.2021 19:22 Uhr

Auch Herzogin Kate musste in der Vergangenheit einige Angriffe überstehen, wie Herzogin Meghan im Interview mit Oprah Winfrey zugab. Die Attacken seien trotzdem nicht zu vergleichen mit dem, was sie aushalten musste.

Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) haben in ihrem Interview mit US-Talkmasterin Oprah Winfrey (67, „Was ich vom Leben gelernt habe“) schwere Vorwürfe gegen das Königshaus erhoben. Das US-Fernseh-Network CBS hat nach der Ausstrahlung weitere Ausschnitte veröffentlicht. Darin erklärt Meghan, wie ihre Situation von der von Herzogin Kate (39), der Ehefrau von Harrys Bruder Prinz William (38), abweicht. Sie spricht darüber, wie beide von der Presse und der Öffentlichkeit angegangen wurden.

"Kate was called Waity Katie, waiting to marry William, while I imagine that was really hard & I do… this is not the same & if a member of his family will comfortably say we've all had to deal with things that are rude. Rude & racist are not the same." —Meghan #OprahMeghanHarry pic.twitter.com/2QWtDh24ef

— CBS This Morning (@CBSThisMorning) March 8, 2021