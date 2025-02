Stars Herzogin Meghan benennt Lifestyle-Marke um

With Love, Meghan - Netflix BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.02.2025, 09:00 Uhr

Meghan, herzogin von sussex, gibt ihrer Lifestyle-Marke einen anderen Namen.

Die ehemalige Schauspielerin kündigte ihr Unternehmen im vergangenen März unter dem Namen ‚American Riviera Orchard‘ an. Vor dem Start ihrer Netflix-Serie ‚With Love, Meghan‘ verriet sie nun, dass das Unternehmen ‚As Ever‘ heißen wird, weil sie sich nicht auf Produkte aus ihrer Umgebung „beschränken“ wollte.

Das erklärte sie in einem Video, das sie auf Instagram teilte: „Die Katze ist aus dem Sack. Ich bin schockiert, dass wir das so lange geheim gehalten haben. In zwei Wochen kommt meine Show heraus, worauf ich mich sehr freue. Und auch mein Geschäft, auf das, wie ich glaube, viele neugierig waren.“ Sie fügte hinzu: „Letztes Jahr dachte ich: ‚American Riviera Orchard, das ist doch ein toller Name‘. Es ist mein Viertel; es ist ein Spitzname für Santa Barbara, aber es hat mich auf Dinge beschränkt, die in dieser Gegend hergestellt und angebaut wurden.“ Und dann sei Netflix ins Spiel gekommen, sowohl als ihr Partner in der Show als auch als ihr Partner im Geschäft. Also habe sie über einen alternativen Namen nachgedacht. „[U]nd ich habe auf einen Moment gewartet, um einen Namen zu teilen, den ich mir für 2022 gesichert hatte, und das ist der Moment, und er heißt ‚As Ever‘.“

Die 43-jährige Herzogin hofft, dass ‚As Ever‘ eine Erweiterung ihres inzwischen eingestellten Lifestyle-Blogs ‚The Tig‘ sein kann, den sie 2017 inmitten ihrer Beziehung mit Prinz Harry eingestellt hat.