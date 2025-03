Stars Herzogin Meghan: Dieses Versprechen gab ihr Prinz Harry zu Beginn ihrer Romanze

Die Herzogin von Sussex plaudert intime Details über ihre Beziehung mit dem britischen Royal aus.

Prinz Harry hat „geschworen“, seine Frau Meghan, herzogin von sussex, „immer zu daten“.

Der 40-jährige Royal kam 2016 mit der damaligen ‚Suits‘-Darstellerin zusammen. 2021 trat das royale Paar vor den Traualtar. Nun erinnert sich Meghan daran, wie sie in den frühen Tagen ihrer Romanze einige wichtige Beziehungsratschläge mit dem Prinzen teilte, die sie während ihrer College-Zeit als Babysitterin erhalten hatte.

In einer Vorschau auf ihren bevorstehenden Auftritt in der ‚Drew Barrymore Show‘ erzählt Meghan, wie der Vater der Kinder, auf die sie aufpasste, zu ihr sagte: „Meghan, wenn du eines Tages deinen Traummann triffst, möchte ich, dass er zu dir dasselbe sagt, was ich zu meiner Frau gesagt habe, als wir geheiratet haben, nämlich: ‚Ich schwöre, dass ich meine Frau immer daten werde.'“

Die 43-Jährige fügt hinzu: „Das habe ich H. gesagt, als wir anfingen, uns zu verabreden, und er sagte: ‚Ich schwöre, dass ich dich immer daten werde.'“ Meghan ist überzeugt, dass sie und Harry eine „besondere Verbindung“ haben, „weil wir so sehr darauf bedacht sind, einander genauso zu behandeln wie zuvor, bevor ein Ring im Spiel war.“ Die Herzogin von Sussex ergänzt: „Bevor es festgelegt war. Wenn man sich noch umwirbt und all das Gute und die Freude in dieser Schmetterlingsphase sieht.“

Meghan hatte eigenen Aussagen zufolge nicht damit gerechnet, sich in Harry zu verlieben, den sie als den „lustigsten, süßesten und charmantesten“ Mann und „erstaunlichen Vater“ beschreibt. „Ich meine, das Leben ist voller Überraschungen. Ich habe nicht erwartet, H. zu treffen und dass dies unsere Liebesgeschichte sein würde. Ich habe sehr viel Glück“, betont der ‚With Love, Meghan‘-Star.