Herzogin Meghan fliegt nicht mit Prinz Harry nach London

17.06.2021 08:30 Uhr

Herzogin Meghan wird nicht mit Prinz Harry zur Enthüllung der Prinzessin-Diana-Statue am 1. Juli nach Großbritannien reisen. US-Medien hatten zuvor spekuliert.

Herzogin Meghan (39) wird nicht mit ihrem Ehemann, Prinz Harry (36), nach Großbritannien reisen. Das meldet der britische „Mirror“ und dementiert damit anderslautende Gerüchte einer US-Publikation. Eine Quelle, die den Sussexes nahe steht, soll entsprechende Berichte zurückgewiesen haben. „Meghan wird nicht reisen. Sie hat gerade ein Baby bekommen und Harry wird allein reisen“, wird diese zitiert.

Auch ITV-Produzentin Lizzie Robinson twittert dazu: „Meghan wird nicht nach Großbritannien fliegen, um Harry bei der Enthüllung einer Statue seiner verstorbenen Mutter Prinzessin Diana am 1. Juli zu begleiten, bestätigte eine Quelle, nachdem eine US-Website behauptet hatte, sie würde teilnehmen.“

Meghan will not fly to the UK to join Harry for the unveiling of a statue of his late mother Princess Diana on July 1st, a source confirmed after a US website claimed she would be attending

— Lizzie Robinson (@LizzieITV) June 16, 2021