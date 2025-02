Ehemann Prinz Harry bleibt in Vancouver Herzogin Meghan: Frühzeitige Abreise von den Invictus Games

Im Rahmen der diesjährigen Invictus Games halten sich Prinz Harry und seine Ehefrau Herzogin Meghan derzeit im kanadischen Vancouver auf. Britischen Medienberichten zufolge soll sich die ehemalige Schauspielerin nun aber alleine auf dem Weg in ihre Heimat Montecito machen.

Herzogin Meghan (43) kehrt ohne Prinz Harry (40) in die USA zurück. Fünf Tage lang unterstützte Meghan ihren Ehemann bei seinen diesjährigen Invictus Games in Vancouver, Kanada. Nun soll sie sich wieder auf den Weg in ihre Heimat machen. Grund dafür sind ihre Kinder Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) – das berichtet "Mirror".

Der Reiseplan der 43-Jährige ist aus Sicherheitsgründen nicht genau bekannt. Dennoch sei es dem Medienbericht zufolge bereits geplant gewesen, dass Meghan Vancouver heute verlässt. Harry hingegen wird voraussichtlich bis nach der Abschlusszeremonie am kommenden Sonntag bei den Invictus Games bleiben.

Meghan lobt ihren Ehemann

Wie ein Beitrag auf X zeigt, nahm das Ehepaar am vergangenen Freitag an einem Empfang für die Teilnehmer und ihre Angehörigen teil. Meghan, die nach eigenen Angaben nicht geplant hatte, auf der Bühne zu sprechen, kündigte ihren Ehemann an und fand dabei liebevolle Worte. "Ihr werdet ihn bei den Spielen sehen, ihr werdet ihn wahrscheinlich beim Curling mit euch sehen und beim Rollstuhlbasketball euch anfeuern sehen", versprach sie dem Publikum.

Harrys Engagement ginge aber weit über das eigentliche Event hinaus, wie Meghan ebenfalls berichtete. "Und dann ist er am Telefon und Archie fragt: 'Papa, warum bist du am Telefon?' Und er sagt: 'Weil Invictus ist, ich bereite mich auf Invictus vor.'" Das Sportevent bedeute Harry sehr viel. "Ihr seid seine Familie, so wie wir seine Familie sind. Und ich hoffe, ihr erkennt, wie viel von seinem Herzen er in diese Woche gesteckt hat", betonte Meghan.

Der 40-Jährige rief 2014 die Invictus Games ins Leben, die "einen Weg zur Genesung für verwundete, verletzte und kranke Soldaten und Soldatinnen aus aller Welt" bieten sollen – so heißt es auf der offiziellen Website. Die Austragungsorte sind in diesem Jahr Vancouver und Whistler. Bereits im Vorhinein wurden mehr als 500 Teilnehmer aus 25 Nationen erwartet, die vom 8. bis zum 16. Februar dem Sportevent beiwohnen.