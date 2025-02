Vor Start ihrer Doku "With Love, Meghan" Herzogin Meghan: Hat ihre Koch-Show gar nichts mit Kochen zu tun?

Herzogin Meghan inszeniert sich für Netflix als Hausfrau und perfekte Gastgeberin. (rho/spot)

SpotOn News | 07.02.2025, 20:54 Uhr

Nur eine Handlungsanleitung für Gastgeber? Am 4. März startet auf Netflix ihre Serie "With Love, Meghan". Doch der Trailer verspricht eine Koch-Sendung, die Herzogin Meghan womöglich gar nicht liefert...

In der Vorschau zu "With Love, Meghan" sehen die Netflix-Abonnenten Herzogin Meghan (43) in der Küche schnippeln, beim Gemüse ernten aus dem eigenen Garten, beim Backen, beim Dekorieren von Süßspeisen oder Blumenbouquets. Doch der Inhalt der Serie soll mit dem Trailer nicht viel gemeinsam haben, verraten Quellen, die das Format schon vor dem offiziellen Start am 4. März sehen konnten gegenüber der britischen Tageszeitung "Daily Mail".

Netflix kündigte an, die Show "mischt praktische Anleitungen und offene Gespräche mit neuen und alten Freunden". Der Streaming-Anbieter fügt hinzu: "Meghan teilt persönliche Tipps und Tricks, die Verspieltheit über Perfektion stellen und hebt hervor, wie einfach es sein kann, Schönheit zu schaffen, selbst im Unerwarteten." Sie und ihre Gäste würden in der Küche oder im Garten die Ärmel hochkrempeln und laden damit die Zuschauer ein, dasselbe zu tun.

Doch wer erwartet, dass Meghan in der heiß erwarteten Show Schritt für Schritt durch Rezepte führt, Zutaten abmisst und Koch-Tipps gibt, werde enttäuscht. Stattdessen sei das Format gemäß der "Daily Mail"-Kolumnistin eine Art "Anleitung zum Bewirten" und biete Inspiration und Ideen für diejenigen, die perfekte Gastgeber sein wollen.

Video News

Ehemann Prinz Harry (40) soll zudem "kaum zu sehen" und "kaum erwähnt" werden. Auch ihre gemeinsamen Kinder Archie (5) und Lilibet (3) werden keine Rolle spielen. Das gezeigte Anwesen soll zudem nicht das private Zuhause der Exil-Royals sein.

Eine Koch-Show ohne Koch-Show

Die UK-Quelle sagt zudem: "Es gibt keinen Punkt, an dem Meghan sagt 'Nimm 200 Gramm Mehl' oder ähnliches." Obwohl zu ihren Gästen auch die Profiköche Alice Waters (80) und Roy Choi (54) gehören. Stattdessen arrangiert sie nette Nachmittage für und mit ihren Gästen wie Schauspielerin Mindy Kaling (45) oder Meghans persönlichen Freunden, darunter ihr Maskenbildner Daniel Martin, Delfina Blaquier (44, die mit Prinz Harrys bestem Kumpel Ignacio Figueras verheiratet ist) und die Modedesignerin Tracy Robbins (49).

Die achtteilige Serie wird ab 4. März ausgestrahlt, nachdem Meghan, die mit Harry in Montecito, Kalifornien, lebt, der Meinung war, dass es unsensibel wäre, sie wie geplant am 15. Januar zu veröffentlichen, kurz nach dem Ausbrechen der schweren Waldbrände.