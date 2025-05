Stars Herzogin Meghan: Ihre Zeit am College hat sie auf die ‚Leitung eines Teams‘ vorbereitet

Meghan Duchess Of Sussex - Benefit - Montecito - September 22nd 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.05.2025, 14:00 Uhr

Meghan, Herzogin von Sussex, lernte während ihres Theaterstudiums am College, wie man ein „Team leitet“.

Die 43-jährige ehemalige Schauspielerin – die seit 2018 mit Prinz Harry verheiratet ist – hat mehrere Unternehmen gegründet, seit sie und ihr Mann ihre royalen Pflichten zugunsten eines Lebens in Los Angeles aufgegeben haben. Nun merkte Meghan an, dass diese frühen Tage, in denen sie ein Theaterstück inszenierte, ihr verschiedene andere Fähigkeiten als nur die des Schauspielens vermittelten.

In ihrem Podcast ‚Confessions of a Founder‘ sagte sie: „Ich habe Theaterwissenschaften studiert, und Teil des Programms war, dass man nicht nur schauspielern konnte. Man musste sich mit allem beschäftigen, was zu einer Produktion dazugehört, und ich denke, das ist ein unglaubliches Training für die Leitung eines Teams, denn man weiß zu schätzen, was der Tontechniker und der Beleuchter macht.“ Die ehemalige ‚Suits‘-Darstellerin, die mit Harry den sechsjährigen Prinzen Archie und die dreijährige Prinzessin Lilibet hat, fügte hinzu: „Die Garderobenabteilung und das Nähen gehörten auch dazu, also kann ich gut mit einer Nähmaschine umgehen.“