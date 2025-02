Impressionen aus Kanada Herzogin Meghan im „Influencer-Modus“ bei den Invictus Games 2025

Herzogin Meghan ist seit dem Start der Invictus Games wieder vermehrt auf Instagram aktiv und erfreut ihre Follower mit Content. (the/spot)

SpotOn News | 10.02.2025, 17:51 Uhr

Herzogin Meghan weilt derzeit gemeinsam mit Prinz Harry in Kanada, um dort die Invictus Games 2025 zu besuchen. Im Rahmen der Wettkämpfe genießt sie zur Freude ihrer Follwoer ihr Instagram-Comeback.

Herzogin Meghan (43) nutzt ihre Anwesenheit bei den diesjährigen Invictus Games, um ihre derzeit rund 1,7 Millionen Instagram-Follower mit neuem Content zu beliefern. Seit dem Start der Wettkämpfe in Kanada ist die Ehefrau von Prinz Harry (40) auf der Social-Media-Plattform so aktiv wie nie. Erst Anfang des Jahres hatte sie mit einem Video von sich am Strand ihr Comeback gefeiert.

In ihrem Storys ist auch immer wieder Prinz Harry zu sehen

Laut "Daily Mail" wurde Meghan bei den Invictus Games, die am Samstag (8. Februar) feierlich eröffnet wurden, immer wieder gesichtet, wie sie mit ihrem Smartphone alles eifrig in Form von Fotos und Videos dokumentierte. Vor allem in ihren Instagram-Storys sind aktuell diverse Impressionen, die im Rahmen der Invictus Games entstanden sind, zu sehen – darin ist auch immer wieder ein Blick auf einen gut gelaunten Prinz Harry zu erhaschen.

In einer weiteren Story erzählt Meghan ihren Followern unter anderem, dass sie gerade etwas über die Wintersportart Curling lerne – nämlich, dass der Sport ähnlich zu "einer Partie Schach auf Eis" sei. "Daily Mail" zufolge scherzten einige Besucher der Invictus Games, nachdem sie Meghan beobachtet hätten, dass die 43-Jährige nun in ihrem "Influencer-Modus" angelangt sei.

Die Invictus Games finden in der Geschichte des Sportevents bereits zum siebten Mal und zum zweiten Mal in Kanada statt. 2025 werden erstmals bei den Invictus Games auch Wettkämpfe in den Wintersportarten Biathlon, Rollstuhlcurling, Skeleton, Ski Nordisch, Ski Alpin und Snowboarden ausgetragen. Zudem finden Wettkämpfe in Hallenrudern, Sitzvolleyball, Schwimmen, Rollstuhlbasketball und Rollstuhlrugby statt. 23 Nationen nehmen daran teil – darunter auch Deutschland. Die Spiele wurden als Sportwettkämpfe für verwundete, verletzte und kranke Soldatinnen und Soldaten von Prinz Harry ins Leben gerufen und erstmals 2014 ausgetragen.