Auf neuem Instagram-Account Herzogin Meghan kündigt erste „As Ever“-Produkte für Frühling an

Herzogin Meghan hat spannende Zeiten vor sich: Am 4. März startet ihre neue Netflix-Serie. Und auch erste Produkte ihrer Marke "As Ever" sollen bald auf den Markt kommen. (ae/spot)

SpotOn News | 19.02.2025, 08:46 Uhr

Von "American Riviera Orchard" zu "As Ever": Herzogin Meghan wirbt für ihre umbenannte Lifestyle-Marke jetzt auch noch mit einem eigenen Instagram-Account. Ein erstes Posting gibt einen kleinen Einblick in die Produkte - und verrät auch den Zeitplan. Derweil regt sich erste Kritik am Launch.

Einen Tag nach der Umbenennung ihrer Lifestyle-Marke und der Veröffentlichung einer neuen Homepage hat Herzogin Meghan (43) nachgelegt: Sie präsentierte nun auch noch einen Instagram-Account für "As Ever" und kündigte in ihrem ersten Posting an, wann es wohl die ersten Produkte zu kaufen gibt.

Video News

Auch Honig im Angebot?

Die Herzogin von Sussex hat ihre Lifestyle-Marke, die bislang "American Riviera Orchard" hieß, in "As Ever" umbenannt und dazu eine eigene Instagram-Seite gestartet. Dort gab sie einen Vorgeschmack darauf, wann die Fans mit dem Einkaufen beginnen können – nämlich in diesem Frühjahr. "Ihr seid herzlich eingeladen: As ever, im Frühjahr 2025", heißt es in der Bildunterschrift. Auf dem dazugehörigen Foto sieht man die Frau von Prinz Harry (40), wie sie Honig auf ein Croissant träufelt. Zudem steht auf dem Tisch ein Marmeladenglas.

Die 43-Jährige überraschte am 17. Februar mit dem neuen Namen "As Ever" – kurz vor dem Start ihrer neuen Netflix-Serie "With Love, Meghan" am 4. März. In einem Video auf ihrer Instagram-Seite "meghan" sagte sie: "Die Katze ist aus dem Sack. Ich bin schockiert, dass wir das so lange geheim gehalten haben. In zwei Wochen kommt meine Show heraus, worauf ich mich so freue. Und auch mein Geschäft, auf das es, glaube ich, viel Neugierde gegeben hat." Sie habe sich nach dem Zusammenschluss mit Netflix dazu entschieden, einen anderen Namen zu wählen, da "American Riviera Orchard" sie auf Dinge beschränke, die nur in ihrer Gegend hergestellt und angebaut werden. "As Ever" habe sie sich bereits im Jahr 2022 gesichert.

Homepage mit Foto von der kleinen Lilibet

Sie kündigte ebenfalls an, mit welchen Produkten die Käufer rechnen können. "Natürlich wird es Fruchtkonserven geben; ich denke, wir sind uns mittlerweile alle darüber im Klaren, dass Marmelade meine Marmelade ist. Aber es gibt noch so viele andere Produkte, die ich einfach liebe, und jetzt ist es an der Zeit, sie mit euch zu teilen. Ich kann es kaum erwarten, bis ihr sie seht."

Auch eine neue Website für "As Ever" ging am Dienstag an den Start. Darauf ist ein Foto der Herzogin Hand in Hand mit ihrer Tochter Prinzessin Lilibet (3) zu sehen. Eine weitere Überraschung: Denn die Kleine wurde bisher weitgehend aus der Öffentlichkeit gehalten.

Wappen ähnelt dem einer spanischen Gemeinde

Der Launch des neuen Namens rief umgehend Kritik auf den Plan: Denn das Wappen für "As Ever" gleicht dem der mallorquinischen Gemeinde Porreres. Auf beiden Wappen ist eine Palme zu sehen, zu deren beiden Seiten zwei Vögel schweben. Lokalpolitiker wollen nun rechtliche Schritte erwägen, berichtete die Lokalzeitung "Ara Balears".