Stars Herzogin Meghan: Launch ihrer Lifestyle-Marke war ‚unglaublich einsam‘

Bang Showbiz | 28.05.2025, 11:00 Uhr

Die Frau von Prinz Harry spricht in ihrem Podcast offen über die Herausforderungen, ihre eigene Marke herauszubringen.

Herzogin Meghan empfand den Start ihrer Lifestyle-Marke als „unglaublich einsam“.

Die 43-Jährige hat zusammen mit ihrem Mann Prinz Harry die gemeinsamen Kinder Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (3). Als berufstätige Mutter hat Meghan viel um die Ohren. Nun sprach sie offen über die emotionalen Herausforderungen des Unternehmertums und beschrieb ihre Erfahrungen mit der Gründung ihrer Firma ‚As Ever‘.

In der neuesten Folge ihres Podcasts ‚Confessions of a Female Founder‘, die am Dienstag (27. Mai) veröffentlicht wurde, enthüllte die Herzogin von Sussex: „Wenn man nur sich selbst gegenüber verantwortlich ist, hat das zwei Seiten. Es kann unglaublich befreiend sein – und es kann unglaublich einsam sein.“

Der Podcast und der Launch von ‚As Ever‘ markieren einen weiteren Meilenstein in Meghans Bestrebungen, sich als Unternehmerin zu etablieren. Im April brachte sie ihre Marke auf den Markt und die erste Produktlinie war sofort ausverkauft.

Ursprünglich trug ihre Firma den Namen ‚American Riviera Orchard‘, wurde aber aufgrund von Markenrechtsproblemen umbenannt. Auch darüber sprach Meghan im Podcast und verglich den Prozess mit der Namenswahl für ein Kind.

„Es ist nicht anders als… wenn du schon eine Vorstellung hast, wie du dein Baby nennen möchtest – du behältst es ganz nah bei dir, bis das Baby wirklich da ist und seinen Namen bekommt“, erläuterte die US-Amerikanerin. „Frag niemanden nach seiner Meinung! Am Anfang eines Unternehmens wird das sonst schnell zu einer Art SurveyMonkey.“