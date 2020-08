Herzogin Meghan schwärmt: Harry „wunderschönes Vorbild“ für Archie

27.08.2020 13:45 Uhr

Herzogin Meghan verrät im Interview mit der einflussreichen Frauenaktivistin Gloria Steinem, dass ihr Mann, Prinz Harry, sich selbst als einen Feministen bezeichnet. Und wie wichtig das für Söhnchen Archie ist.

Herzogin Meghan (39) genießt die Freiheit in ihrer Heimat USA, die ihr als Royal in Großbritannien verwehrt war: Öffentlich über Politisches reden. Im Gespräch mit der einflussreichen US-Frauenaktivisten Gloria Steinem (86) plauderte Meghan – entspannt sitzend in Holzsesseln auf der grünen Wiese eines großen Gartens – über ernste Themen und über private politische Positionen.

Wie viele Prominente setzt sich auch Meghan für die Mobilisierung der Wähler zur US-Präsidentschaftswahl am 3. November 2020 ein. Die politische Plattform „Makers“ hatte die Frauen zum Gespräch geladen. Meghan kritisierte die Einschüchterung vieler afroamerikanischer Wähler, die teilweise Stunden in langen Schlangen vor den Wahllokalen anstehen müssten. Sie erinnerte daran, dass das Wahlrecht für Frauen 1920 eingeführt wurde – davon aber dunkelhäutige Frauen ausgenommen wurden, sie konnten in den USA erst 1965 legal wählen.

Großes Lob gab es dagegen für Ehemann Prinz Harry (35) und dessen Einstellung. Meghan erinnerte daran, wie sich ihr Mann ihrer Gesprächspartnerin vorgestellt habe und schilderte die Situation wie folgt: „Was für ein großartiger Moment, als er hereinkam und sagte: ‚Du weißt, dass ich auch ein Feminist bin, nicht wahr, Gloria?! Es ist mir wichtig, dass du das weißt!'“

Since Meghan, The Duchess of Sussex became friends with @GloriaSteinem, they've spoken of their shared beliefs surrounding women’s rights, the need for representation and the importance of voting. The exclusive Q&A is on MAKERS today, #WomensEqualityDay! https://t.co/NJ2FEYiFVu pic.twitter.com/au4uN24wSi

— MAKERS (@MAKERSwomen) August 26, 2020