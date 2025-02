Stars Herzogin Meghan: Sie fuhr eine Rodelbahn bei den Invictus Games 2025 herunter

Meghan Duchess Of Sussex - Benefit - Montecito - September 22nd 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.02.2025, 09:00 Uhr

Meghan, die Herzogin von Sussex, schrie, als sie eine Rodelbahn auf einem Hügel in Whistler in Kanada, hinunter schlitterte.

Die Herzogin besuchte den Skiort zusammen mit ihrem Ehemann Prinz Harry, dem Herzog von Sussex, für die Invictus Games 2025 und das Paar probierte während ihrer Reise einige Wintersportarten aus.

Der Prinz ermutigte seine Frau dabei dazu, auf der Rodelbahn einen steilen Hang hinunterzufahren. In einem Video, das auf Meghans Account auf Instagram mit ihren Fans geteilt wurde, ist zu sehen, wie sie oben auf dem Hügel auf der Rodelbahn sitzt und Anweisungen erhält, bevor sie ruft: „Nein, nein, nein … ich möchte das wirklich nicht machen.“ Daraufhin hört man Harry zu ihr sagen: „Komm schon, es wird dir absolut gut gehen! Es wird dir Spaß machen.“ Meghan ist dann dabei zu sehen, wie sie den Hügel hinunterfährt, während ihr Ehemann lacht und ihr zuschreit, dass sie „ihre Füße hochhalten“ solle. Prinz Harry hatte das Sportturnier für Kriegsveteranen vor mehr als einem Jahrzehnt gegründet und das Paar nahm am Samstag (8. Februar) an der Eröffnungszeremonie der Veranstaltung 2025 in British Columbia teil. Meghan hielt bei dem Event eine improvisierte Rede, in der sie verriet, wie leidenschaftlich ihr Mann die Spiele unterstütze.