Neuer Instagram-Account Herzogin Meghan teilt Trailer und Startdatum zu ihrer Netflix-Show

Herzogin Meghan lädt in "With Love, Meghan" ab 15. Januar zum Kochen, Gärtnern und Gastgeben ein. (ncz/spot)

SpotOn News | 03.01.2025, 06:47 Uhr

Herzogin Meghan ist zurück auf Instagram und hat neue Details zu ihrer neuen Lifestyle-Serie auf Netflix angekündigt. Starttermin für die achtteilige Serie "With Love, Meghan" ist bereits der 15. Januar.

Herzogin Meghan (43) ist nach fünf Jahren Pause zurück auf Instagram. Nach Neujahrsgrüßen für 2025 teilte sie am 2. Januar nun einen ersten Einblick in ihre sehnsüchtig erwartete neue Serie bei Netflix. Wie der Streamingdienst ankündigte, startet die achtteilige Produktion mit dem Titel "With Love, Meghan" am 15. Januar. Meghan wird darin ihre persönlichen Lifestyle-Tipps rund ums Kochen, Gastgeben und Gärtnern geben und zudem einige Gäste begrüßen.

Im Trailer sieht man Meghan unter anderem beim Aussuchen von Blumen, Zubereiten von Focaccia oder beim Anschneiden von Kuchen. Als Gäste werden etwa Schauspielerin Mindy Kaling (45) oder "Suits"-Kollegin Abigail Spencer (43) mit dabei sein, zudem "gefeierte Köche und besondere Freunde".

"Ich habe mich so sehr darauf gefreut, das mit euch zu teilen!", schreibt Meghan zu dem Clip. "Ich hoffe, ihr liebt die Show so sehr, wie ich es tue. Ich wünsche euch allen ein fantastisches neues Jahr! Danke an unsere großartige Crew und das Team von Netflix. Ich bin überaus dankbar für die Unterstützung – und den Spaß!"

Schon eine Million Follower auf neuem Instagram-Account

Herzogin Meghan hatte am 1. Januar 2025 mit ihrem Instagram-Comeback überrascht. Bereits seit Monaten wurde gemunkelt, dass der Account "@meghan" wohl der Ehefrau von Prinz Harry (40) gehört. Am Neujahrstag teilte sie dann ein Video, in dem sie am Strand entlangläuft und mit den Fingern "2025" in den Sand schreibt. In weniger als zwei Tagen knackte der Account die Millionen-Follower-Marke.

"With Love, Meghan" ist Teil eines mehrjährigen Deals mit Netflix, den die Sussexes 2020 abgeschlossen haben. Zuletzt wurde in diesem Rahmen Prinz Harrys fünfteilige Doku über den Polosport veröffentlicht. Harry und Meghan fungieren mit ihrer Produktionsfirma Archewell Productions als ausführende Produzenten.