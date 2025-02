Auf Instagram Herzogin Meghan trägt Dianas ikonischen Pullover

Herzogin Meghan erinnert immer wieder modisch an Prinzessin Diana. (hub/spot)

SpotOn News | 25.02.2025, 11:41 Uhr

Durch Prinzessin Diana wurde der lila Pullover der "Northwestern University" berühmt, nun zeigt sich auch Herzogin Meghan in dem Kult-Oberteil.

Modische Hommage an die verstorbene Prinzessin Diana (1961-1997): Herzogin Meghan (43) hat in einer Instagram-Story ein Video geteilt, in dem sie einen legendären Look der Prinzessin neu interpretiert. In dem Clip, der die Herzogin von Sussex beim Gärtnern zeigt, hat sie einen lilafarbenen "Northwestern"-Pullover an – genau wie Diana, die Mutter ihres Ehemanns Prinz Harry (40), ihn einst getragen hatte.

Video News

"Eine kleine Pause von der Arbeit, um das Wochenende zu genießen", kommentierte Meghan den Clip, in dem sie durch ihren Garten spaziert, ihre blühenden Pflanzen präsentiert und die Beete wässert. Der Pullover der "Northwestern University", die Meghan von 1999 bis 2003 besuchte, ist zu sehen, als die Kamera auf sie selbst schwenkt.

Dianas ikonisches Outfit von 1996

Prinzessin Diana, die im August 1997 bei einem Autounfall in Paris ums Leben kam, trug einen identischen Pullover im Jahr 1996. Die Mutter von Prinz Harry und Prinz William (42) erhielt das Kleidungsstück Berichten zufolge 1995 als Geschenk, nachdem sie den Campus besucht hatte, um Geld für das Krebszentrum der Universität zu sammeln.

Im darauffolgenden Jahr entstand das berühmte Foto von Diana, wie sie den lilafarbenen Pullover in Kombination mit weißen Radlerhosen, einer Gucci-Handtasche und Turnschuhen vor dem Chelsea Harbour Club in London trug. Das Outfit gilt als einer der bekanntesten Looks von Diana.

Nicht die erste modische Hommage

Es ist nicht das erste Mal, dass Meghan modisch an ihre verstorbene Schwiegermutter erinnert. Im November 2021 trug sie etwa Dianas Cartier-Diamantarmband bei der "Salute to Freedom Gala" in New York, die sie gemeinsam mit Prinz Harry besuchte.

Im vergangenen August zeigte sich die ehemalige "Suits"-Schauspielerin außerdem mit goldenen Schmetterlings-Ohrsteckern, die Diana 1986 getragen hatte. Meghan präsentierte den Schmuck während ihres Kolumbien-Besuchs mit Harry.

Namensänderung ihrer Lifestyle-Marke

Meghans Hommage an Diana kommt kurz nachdem sie auf Instagram bekannt gegeben hatte, dass ihre Lifestyle-Marke "American Riviera Orchard" in "As Ever" umbenannt wird. Nachdem es angeblich schon beim ersten Namen Markenrechtsprobleme gegeben haben soll, ist sie nun erneut in Kontroversen verstrickt.

Die Herzogin von Sussex wird in den sozialen Medien dafür kritisiert, dass sie denselben Namen wie eine bereits bestehende Bekleidungsmarke namens "As Ever" verwendet, die in New York und New Jersey ansässig ist. Auch das Logo von "As Ever" sorgt für Diskussionen. Es gleicht offenbar dem der mallorquinischen Gemeinde Porreres.