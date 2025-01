Emotionaler Abschied auf Instagram Herzogin Meghan trauert um ihren Beagle Guy

Herzogin Meghan nimmt mit einem emotionalen Post Abschied von ihrem geliebten Beagle Guy. In einem Video teilt sie auch seltene private Aufnahmen ihrer Kinder Archie und Lilibet.

Mit bewegenden Worten hat Herzogin Meghan (43) auf Instagram Abschied von ihrem langjährigen Wegbegleiter, dem Beagle Guy, genommen. "Ich bin untröstlich und habe unzählige Tränen vergossen", schreibt die Ehefrau von Prinz Harry (40) zu einem emotionalen Erinnerungsvideo.

Herzogin Meghan: "Er war bei allem dabei"

Der aus einem Tierheim in Kentucky gerettete Guy begleitete die ehemalige Schauspielerin seit 2015 durch alle Höhen und Tiefen. "Er war an meiner Seite bei 'Suits', bei meiner Verlobung, bei der Hochzeit und als ich Mutter wurde", erinnert sich Meghan. "Er war bei allem dabei – in ruhigen wie in chaotischen Zeiten, er gab mir Halt und Trost."

In dem Video gewährt die Herzogin auch private Einblicke in das Familienleben mit Harry und den gemeinsamen Kindern Archie (5) und Lilibet (3). Zu sehen sind unter anderem Aufnahmen, wie Archie mit seinem Vater und Guy spazieren geht und wie Lilibet mit ihrer Mutter und den Hunden im Garten spielt. Am Ende des Videos sind sogar die Stimmen der Kinder zu hören, die gemeinsam mit ihrer Mutter ein Lied über ihre Liebe zu Guy singen.

Schwere Zeit für den Vierbeiner

Wie Meghan in ihrem Post verriet, hatte Guy vor dem Umzug der Familie nach Großbritannien einen schweren Unfall und musste mehrere Operationen über sich ergehen lassen. Sie dankte den Tierärzten für ihre Hilfe in dieser Zeit. Guy wird in der neuen Netflix-Serie "With Love, Meghan" noch einmal zu sehen sein. "Ich hoffe, ihr versteht dann, warum sein Verlust mich so mitnimmt. Ich glaube, ihr werdet euch auch ein bisschen in ihn verlieben", schreibt die Herzogin an ihre Followerinnen und Follower.

Die 43-Jährige schloss ihren emotionalen Post mit einem persönlichen Dank an ihren verstorbenen Vierbeiner: "Danke für so viele Jahre bedingungsloser Liebe, mein süßer Guy. Du hast mein Leben auf eine Art bereichert, die du dir nicht vorstellen kannst." Zudem rief sie ihre Followerinnen und Follower dazu auf, Haustiere aus dem Tierheim zu adoptieren statt zu kaufen.