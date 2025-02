Royal bedankt sich via Instagram Herzogin Meghan und Billie Eilish: Care-Paket an Opfer der L.A.-Feuer

Billie Eilish und Herzogin Meghan haben sich für das Brandopfer zusammengetan. (ili/spot)

SpotOn News | 05.02.2025, 08:14 Uhr

Über Herzogin Meghan erreichte Billie Eilish die Geschichte eines 15-jährigen Mädchens, das bei den verheerenden Bränden in L.A. ihr Zuhause und ein geliebtes Konzert-Shirt der Sängerin verlor. Die Musikerin reagierte prompt - und die Ehefrau von Prinz Harry sorgte dafür, dass die Welt es erfährt.

Herzogin Meghan (43) hat mit einem persönlichen Video auf Instagram für Aufsehen gesorgt. Darin bedankt sie sich aufgeregt bei Pop-Superstar Billie Eilish (23), die einer jungen Waldbrand-Betroffenen in Los Angeles eine besondere Freude bereitet hat. Die Herzogin hatte das 15-jährige Mädchen bei einem Besuch mit ihrem Ehemann Prinz Harry (40) in Altadena kennengelernt, wo die Familie ihr Zuhause durch das Eaton-Feuer verloren hatte. Besonders traurig war die Jugendliche über den Verlust eines T-Shirts von einem Billie-Eilish-Konzert.

Über Promi-Freunde vermittelt

Obwohl Meghan die Sängerin nicht persönlich kennt, konnte sie über das Model Behati Prinsloo (36) und deren Ehemann Adam Levine (45) den Kontakt herstellen. Statt nur ein neues T-Shirt zu schicken, stellte Eilish gleich ein ganzes Care-Paket zusammen – mit signierter Platte, Merchandise und weiterer Kleidung.

Ungeschminkt und in lässigem Look erzählt Meghan die Geschichte in dem Videoclip. Eine süße Besonderheit: Auf dem Kragen ihres schwarzen Pullovers sind die Namen ihrer beiden Kinder Archie (5) und Lilibet (3) in weißen Buchstaben zu lesen.

Die Herzogin von Sussex ist erst seit Kurzem wieder auf Instagram aktiv. Am 1. Januar kehrte sie auf die Social-Media-Plattform zurück, nachdem sie ihre früheren Accounts im Januar 2018 gelöscht hatte. Gemeinsam mit Prinz Harry betrieb sie später den Account @SussexRoyal, der jedoch nach dem Rückzug des Paares aus der königlichen Familie im März 2020 eingestellt wurde.

Video News

Engagement für die Brandopfer

Grammy-Preisträgerin Billie Eilish, selbst in Los Angeles aufgewachsen, hatte sich kürzlich auch beim sechsstündigen FireAid-Benefizkonzert für die Opfer der Palisades- und Eaton-Feuer engagiert. Die Veranstaltung, bei der Eilish unter anderem mit Green Day auftrat und später Solo-Songs wie "Wildflower" performte, brachte rund 100 Millionen Dollar ein, wie unter anderem "Billboard" meldet. Die Spenden werden über die Annenberg Foundation verteilt.