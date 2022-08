Einsatz für Afghanistan Herzogin Meghan und Prinz Harry erhalten Auszeichnung für Archewell

SpotOn News | 11.08.2022, 09:02 Uhr

Herzogin Meghan und Prinz Harry haben die Archewell-Stiftung 2020 gegründet. (jom/spot)

Herzogin Meghan und Prinz Harry haben sich mit ihrer Stiftung Archewell für afghanische Flüchtlinge eingesetzt. Dafür wird das Paar nun ausgezeichnet.

Herzogin Meghan (41) und Prinz Harry (37) werden für ihr soziales Engagement geehrt. Wie die britische „Daily Mail“ berichtet, wird das Paar und die gemeinsame Stiftung Archewell mit dem Haji Abdul Rauf Service Award ausgezeichnet. Damit wird besonders ihr Einsatz für Flüchtlinge aus Afghanistan und die Unterstützung der gemeinnützigen Organisation Human First Coalition gewürdigt.

Der Preis soll bei einem Charity-Event in der kommenden Woche in New York überreicht werden. Das Paar wird laut „Daily Mail“ die Auszeichnung jedoch nicht selbst entgegennehmen, Archewell-Geschäftsführer James Holt wird sie vertreten. Auch US-Senator Richard Blumenthal wird für seinen Einsatz für afghanische Flüchtlinge und Asylsuchende mit dem Preis geehrt.

Spende an Weihnachten

Harry und Meghan sollen die Non-Profit-Organisation Human First Coalition unter anderem Ende 2021 mit einer Spende unterstützt haben. Auf der Weihnachtskarte, die ein Familienfoto mit Töchterchen Lilibet (1) und Sohn Archie (3) zeigte, erklärte das Paar: „Da wir uns auf 2022 freuen, haben wir in eurem Namen an mehrere Organisationen gespendet, die Familien unterstützen – von denen, die aus Afghanistan umgesiedelt wurden, bis hin zu amerikanischen Familien, die bezahlten Elternurlaub brauchen.“

Die gemeinnützige Organisation Archewell wurde von Prinz Harry und Herzogin Meghan 2020 gegründet. Nach seinem Umzug nach Kalifornien hatte das Paar beschlossen, die britische Wohltätigkeitsorganisation MWX, früher Sussex Royal, aufzulösen und eine neue US-amerikanische gemeinnützige Organisation zu gründen.