Nach Umbenennung ihrer Marke Herzogin Meghan wirbt mit ihrer Tochter Lilibet für ihre neue Homepage

SpotOn News | 18.02.2025, 11:19 Uhr

Auf der neuen Homepage für ihre umbenannte Lifestylemarke wirbt Herzogin Meghan mit einem besonderen Foto. Es zeigt sie und ihre Tochter Lilibet barfuß Hand in Hand auf einer Wiese.

Den neuen Namen ihrer Lifestylemarke "As Ever" feiert Herzogin Meghan (43) mit einer gleichnamigen Homepage. Und die hält eine weitere Überraschung parat: Auf dem Startfoto ist neben Meghan ihre Tochter Lilibet (3) zu sehen.

Mutter-Tochter-Duo hüpft über eine Wiese

Prinzessin Lilibet war bisher – wie ihr Bruder Archie (5) – nur wenig in der Öffentlichkeit zu sehen. Auf der neu gestarteten Webseite hat die Kleine nun einen seltenen und süßen Auftritt. Das Bild zeigt das Mutter-Tochter-Duo, wie es Hand in Hand über eine üppige Wiese läuft, mit Palmen und dem Pazifischen Ozean im Hintergrund. Meghan und Lilibet sind in hellen Outfits gekleidet und barfuß unterwegs. Lilibet trägt ihr langes rotes Haar offen – ein Merkmal, das sie von ihrem Vater, Prinz Harry (40), geerbt hat.

Das Foto umfasst nahezu die gesamte Startseite der neuen Homepage. Am 18. Februar hatte Meghan auf ihrem Instagram-Account mit der Nachricht überrascht, dass sie ihre nicht einmal vor einem Jahr vorgestellte Lifestylemarke von "American Riviera Orchard" in "As Ever" umtauft. Diese soll sich auf Essen, Gartenarbeit und bewusstes Leben konzentrieren. Die Bekanntgabe erfolgt genau zwei Wochen vor der Premiere ihrer Netflix-Serie "With Love, Meghan" am 4. März.

Meghan betont: Es wird weiterhin Marmelade geben

"Letztes Jahr dachte ich: 'American Riviera, das klingt nach so einem tollen Namen.' Es ist meine Nachbarschaft; es ist ein Spitzname für Santa Barbara, aber es beschränkte mich auf Dinge, die nur in dieser Gegend hergestellt und angebaut wurden", erklärte die Herzogin von Sussex in dem Instagram-Video. "Dann kam Netflix dazu, nicht nur als mein Partner in der Show, sondern als mein Partner in meinem Geschäft. Das war riesig." Sie habe dann darüber nachgedacht und schließlich den Namen "As Ever" gewählt, den sie sich bereits 2022 gesichert habe.

Der Name drücke aus, wie es immer war – und sie habe schon immer gerne gekocht, gebastelt und im Garten gearbeitet. Natürlich werde es auch unter dem neuen Namen Konfitüren geben. "Ich denke, wir sind uns mittlerweile alle einig, dass Marmelade meine Marmelade ist. Aber es gibt noch so viele andere Produkte, die ich einfach liebe, und jetzt ist es an der Zeit, sie mit euch zu teilen. Ich kann es kaum erwarten, bis ihr sie seht. Danke, Leute!"