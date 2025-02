Stars Herzogin Meghan: Zusammenarbeit mit Billie Eilish an einer Überraschung für einen jungen Fan

05.02.2025

Meghan, die Herzogin von Sussex, tat sich mit Billie Eilish zusammen, um ein Überraschungspaket für einen jungen Fan zu organisieren, die ihr Lieblings-T-Shirt bei den verheerenden Waldbränden in Los Angeles verlor.

Die 43-jährige ehemalige Schauspielerin und ihr Ehemann Prinz Harry halfen bei den Hilfsmaßnahmen nach den Bränden in Kalifornien und die Herzogin verriet, dass sie eine Teenagerin und ihre Mutter kennenlernte, als sie sich die Überreste ihres Hauses in Altadena ansahen.

Als Meghan hörte, wie traurig das Mädchen war, als sie merkte, dass ihr Lieblings-T-Shirt, ein Konzertsouvenir, zerstört worden war, war sie entschlossen, zu tun, was sie konnte, um der Teenagerin zu helfen. Die Prominente teilte ein Video auf ihrem Account auf Instagram, in dem sie erzählte: „Mir wurde gerade gesagt, dass etwas angekommen ist, auf das ich gewartet hatte. Oh mein Gott. Vor etwa zwei oder drei Wochen, als mein Mann und ich in Altadena waren, gingen wir in eine Gemeinde, in der alle Häuser in Asche lagen.“ Der Star fügte hinzu: „Und ihre Mutter erzählte mir etwas und sagte, als sie zurückkamen, um ihr Haus zum ersten Mal zu sehen, also als wir sie trafen, hat sie in ihrem Haus nur nach dem T-Shirt vom Billie-Eilish-Konzert gesucht, das sie gerade besucht hatte und das sie in der Waschmaschine oder im Trockner vergessen hatte.“ Die Herzogin dankte der ‚Bad Guy‘-Sängerin sowie dem Frontmann von Maroon 5, Adam Levine, und seiner Frau Behati Prinsloo, daraufhin für die Organisation eines Überraschungspakets mit signierten Fanartikeln von Billie Eilish, über das sich die Teenagerin sehr freute.