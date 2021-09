Herzogin Meghans Beschwerde gegen Piers Morgan zurückgewiesen

01.09.2021 20:19 Uhr

Die Medienaufsichtsbehörde Ofcom hat eine Beschwerde von Herzogin Meghan gegen Piers Morgan zurückgewiesen.

Die britische Medienaufsichtsbehörde Ofcom hat tausende Beschwerden gegen den Moderator Piers Morgan (56) zurückgewiesen. Zahlreiche Zuschauer und angeblich auch Herzogin Meghan (40) hatten sich bei dem Sender ITV und der Medienaufsicht beschwert, nachdem Morgan sich abfällig geäußert hatte.

Today we’ve concluded our investigation into Piers Morgan’s comments on Good Morning Britain in the wake of the Duke and Duchess of Sussex’s interview with Oprah Winfrey.

Read our decision and the reasons for it here (pdf) ?? https://t.co/bzU8cZ4Saz pic.twitter.com/cc8x7ct7av

— Ofcom (@Ofcom) September 1, 2021