Herzogin von Sussex ist nicht überrascht von Wiederauferstehung von ‚Suits'

Meghan Markle Duchess of Sussex at Invictus Games Sept 2023 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.03.2025, 18:00 Uhr

Meghan, Herzogin von Sussex, ist stolz auf ‚Suits‘.

Der 43-jährige Royal spielte sieben Staffeln lang die Rolle der Rachel Zane in der Anwaltsdramaserie, und Meghan ist begeistert, dass jetzt neue Fans die erfolgreiche TV-Show entdecken. Meghan, die sich vor ihrer Hochzeit mit Prinz Harry im Jahr 2018 von der Schauspielerei zurückgezogen hatte, sagte gegenüber ‚People‘: „Ich bin nicht überrascht, dass die Leute ‚Suits‘ wiederentdecken, weil es so gut geschrieben und so gut produziert war.“

Und Meghan gab sogar zu, etwas aus Rachels Kleiderschrank aufbewahrt zu haben. Die ehemalige Schauspielerin, die in der Serie an der Seite von Patrick J. Adams zu sehen war, teilte mit: „Ich habe immer noch den Bleistiftrock aus der ersten Folge! Das ist das Einzige, was ich behalten habe.“ Eine neue Spin-off-Serie mit dem Titel ‚Suits L.A.‘ feierte im Februar Premiere, und Meghan hat ihre Unterstützung für das Projekt zum Ausdruck gebracht. Sie sagte: „Ich liebe es, dass es einen frischen Wind bekommt.“

Die Herzogin kündigte 2018 ihren Rücktritt von der Schauspielerei an und erklärte, dass sie ihre Aufmerksamkeit auf Dinge konzentrieren wolle, die ihr am Herzen liegen. Kurz nach der Bekanntgabe ihrer Verlobung sagte Meghan der ‚BBC‘: „Es ist ein neues Kapitel, oder? Und denken Sie auch daran, dass ich seit sieben Jahren an ‚Suits‘ arbeite. Wir hatten sehr, sehr viel Glück, diese Art von Langlebigkeit bei einer Serie zu haben. Ich habe dieses Kästchen abgehakt und bin sehr stolz auf die Arbeit, die ich dort geleistet habe, und jetzt ist es an der Zeit, mit Harry als Team zu arbeiten.“