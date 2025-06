Stars Herzogin von Sussex: Sie pausiert ihre Lifestyle-Marke As Ever

Meghan Duchess Of Sussex - Benefit - Montecito - September 22nd 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.06.2025, 11:00 Uhr

Meghan, die Herzogin von Sussex, hat ihre Lifestyle-Marke pausiert, bis sie wieder „vollständig stabil“ sei.

Die ehemalige ‚Suits‘-Schauspielerin hatte im April ihre ersten As Ever-Produkte auf den Markt gebracht.

Die Kollektion der Herzogin, darunter Marmeladen, Tees und Kekse, war innerhalb von nur 45 Minuten ausverkauft. Meghan verkündete jetzt, dass sie Zeit brauche, um eine Strategie zur Produktionssteigerung entwickeln zu können. Die Prominente erzählte in einem Gespräch mit Tina Knowles in ihrem ‚Confessions of a Female Founder‘-Podcast: „Man probiert, das zu steigern und man will die Erwartungen dämpfen, aber gleichzeitig auch das teilen, woran man so hart gearbeitet hat.“ Meghan hat den Launch ihrer Marke mit einem „Sneaker Drop“ verglichen und merkte an, dass die anfängliche Knappheitsmentalität zwar ein Lockmittel für die Käufer sein könnte, sie ihre Kunden damit aber nicht verärgern wolle. Die Herzogin fügte hinzu: „Ich will nicht, dass ihr diese Marmelade alle sechs Monate nur einmal esst. Ich möchte, dass sie immer im Regal steht.“