Hier geht Letterman US-Schwulenikone Jonathan Van Ness um den Bart

Freitag, 28. Juni 2019 19:59 Uhr

Es ist der 50. Jahrestag, an dem Schwule und Lesben einen Aufstand in New York ins Leben gerufen haben und so die berühmten Stonewall-Ausschreitungen hervorgerufen haben. In der Nacht vom 27. Juni auf den 28. Juni stürmten Polizisten die Bar „Stonewall“ und verprügelten mehrere homosexuelle Menschen.

Um daran zu erinnern hat sich Netflix etwas Schönes einfallen lassen und ließ Ex-Moderator David Letterman (72) und den Queer-Eye-Star Jonathan Van Ness (32) in Lettermans Show „My Next Guest Needs No Introduction“ aufeinander treffen. Beide unterhielten sich bei einer Bartpflege über die Lesben- und Schwulenbewegungen, von damals bis heute.

Friseur und Podcaster Jonathan Van Ness, u.a. bekannt für die Webserie Parodie „Gay of Thrones“, wußte nicht nur wie man Haare schneidet und Hygieneprodukte benutzt, sondern ist auch Vorbild für viele schwule Männer. Für Netflix stand er nun wieder vor der Kamera, diesmal aber gemeinsam mit dem legendären Late-Night-Moderator David Letterman, der einige Jahre schon auf dem Buckel und die Unterdrückung der LGBTQ-Community miterlebt hat.

Razzien und Schlagstock-Attacken!

Van Ness trug im Video-Interview einen Rock und einen Pullover, dazu erklärte er, dass es ja vor 50 Jahren noch illegal war, wenn ein Mann in Frauenklamotten auf die Straße gegangen ist. Polizisten haben Razzien gemacht und Männer mit ihren Schlagstöcken deswegen verprügelt. Das könne man sich heute einfach nicht mehr in dem Ausmaß vorstellen. David findet es primitiv, dass Menschen so borniert sind und so lange brauchen um Neues zu akzeptieren.

“Es sind in der Vergangenheit viele schlimme Dinge passiert und niemand will gerade zum ‚Pride-Month‘ darüber sprechen” sagte Jonathan. Allerdings finde er es wichtig, denn “wir hätten keine wunderschöne Parade […] ohne die Stonewall-Aufstände”. Da stimmte ihm Letterman zu und hoffte, dass es zukünftig besser wird.

Hoffnung auf mehr Akzeptanz

Denn der 72-Jährige sah durchaus Fortschritte und sagte: ”Zwischen meiner Generation und der älteren Generation sieht man einen Unterschied und ich denke, dass es zukünftig einfacher wird. Das Mobbing wird aufhören, das Schlagen wird aufhören und diese ganze Gewalt.” Das Thema war zwar keine leichte Kost aber Van Ness und der legendäre Komiker schafften den Spagat zwischen der Ernsthaftigkeit des Stonewall-Themas und etwas Unterhaltung.

Quelle: instagram.com

Trotz seines Alters ist der ehemalige Late-Night Star noch immer ein ziemlich lockerer Typ, versteht Spaß und es macht Freude die zwei im Friseursalon bei der Bartpflege zu sehen. Auch dem etwas grimmigen Letterman scheint es sehr gut gefallen zu haben, “Es war eine sehr schöne Erfahrung für mich” sagt er zu Jonathan, der sich geehrt fühlt und fügt hinzu “Ohne einen Kampf ist nie etwas richtig passiert”!